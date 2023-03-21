更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲讚「令人尊敬」
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登尚未宣布競選連任 已展現中間路線勝選策略

2023/3/21 18:18（3/21 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全美仍在等待美國總統拜登正式宣布明年將尋求連任。（圖取自instagram.com/joebiden）
全美仍在等待美國總統拜登正式宣布明年將尋求連任。（圖取自instagram.com/joebiden）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天驅車前往一場環保活動時，會同時聽到左右派民眾抱怨。全美仍在等待拜登正式宣布明年將尋求連任，但他已清楚展現自己打算採取何種立場勝選：走中間路線。

法新社報導，在一個立場黑白分明的時代，拜登想要走一條灰色道路。

因此，當拜登今天在美國內政部的環境論壇上致詞時，他將強調白宮新聞室所說的，政府「對於促進保育、修復和管理進行了歷史性投資」。

拜登可能會提到，他監督美國國會通過史上最大規模綠能投資的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA）；或是提到他簽署連串行政命令，逆轉川普嘗試開放發展野生動物保護區的政策。拜登在2020年總統大選擊敗川普，2024年大選兩人可能會再度交手。

不過，拜登一週前才批准康菲石油公司（ConocoPhillips）具有爭議性的阿拉斯加州北坡（North Slope）地區大規模石油鑽探計畫，估計這項開發計畫將釋放相當於200萬輛汽車的碳排。

拜登對局勢混亂的美國南部與墨西哥邊界採取的政策，同樣讓盟友和措手不及的敵手大感意外。

去年美墨邊境不斷有非法移民和尋求庇護者湧入，讓拜登政府看上去幾乎束手無策。今年，拜登政府祭出嚴格新措施，讓非法移民甚至打消進入美國的念頭，導致移民數量大幅減少。

有報導指出，拜登甚至正在考慮授權恢復川普執政時期最受猛烈批評的政策之一，也就是將非法越境的一家人全部拘留。

美國右派陣營愈來愈難將拜登描繪成一個失控的社會主義者。正如保守派雜誌「國家評論」（National Review）所寫的，新任白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）顯然「要麼本能上不那麼自由派，不然就是對拜登任期第3年或第4年實現進步主義願望清單不那麼感興趣」。

至於在美國左派陣營，拜登單純有很多政治資本可以消耗。

美國國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）主席傑亞帕爾（Pramila Jayapal）告訴美國國家廣播公司（NBC）：「我仍然相信，他（拜登）在絕大多數領域都非常好。」

民主黨左派長期支柱聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也說：「我們並非在所有事情上都意見一致，但是我很高興是他當總統。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120321

#拜登
#川普
#美國
拜登
美要求解密COVID-19疫源情資 拜登簽署新法生效美人權報告關注記者誹謗罪 外交部：已轉主政單位
川普
蔡總統授勳 前白宮國安顧問：美國與台灣站在一起[影]川普涉付封口費恐遭起訴 紐約設路障防川粉抗議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美要求解密COVID-19疫源情資 拜登簽署新法生效