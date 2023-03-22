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岸田基輔會澤倫斯基 展現日本對烏克蘭堅定支持

2023/3/22 09:17（3/22 09:28 更新）
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日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）
日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）
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（中央社烏克蘭布查鎮/東京21日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基，岸田這趟罕見、事前未對外宣布的訪問，凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。

路透社報導，日本是七大工業國集團（G7）今年的輪值主席國，而岸田是最後一位親訪烏克蘭的G7成員國領袖。烏克蘭遭俄羅斯入侵後，在日本獲得廣大支持和聲援。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布歡迎岸田到訪的影像，並稱岸田是「國際秩序的真正強大捍衛者，也是烏克蘭的長期朋友」。

岸田稍早走訪基輔郊外的布查鎮（Bucha），這座城鎮是俄羅斯在戰爭期間犯下暴行的代名詞。當局表示，布查鎮去年有400多名平民遭俄羅斯軍隊屠殺。

岸田在教堂外獻上花圈，接著默哀和鞠躬。

岸田說：「一年前，布查鎮無辜平民慘遭屠殺的畫面震驚全球。今天來到現場，我真的對這種暴行感到非常憤怒。我想代表日本國民，向所有受害者和傷者致哀。日本將持續盡最大努力援助烏克蘭，以恢復和平」。

為了確保安全，岸田此行事前保密到家。日本領袖秘密訪問外國可說是極為罕見。

與此同時，中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯。俄羅斯國防部今天表示，兩架俄國戰略轟炸機飛越日本海（Sea of Japan）上空，似乎在對岸田訪問烏克蘭一事做出回應。

日本外務省表示，岸田將在23日返回日本前與波蘭總理舉行會談。

岸田造訪烏克蘭前先訪問印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120322

#岸田文雄
#烏克蘭
#日本
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