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日相抵基輔走訪布查致哀 烏克蘭讚歷史性訪問

2023/3/21 21:56（3/21 22:15 更新）
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日本首相岸田文雄（前中）21日到訪基輔，並造訪布查鎮，向被俄軍殺害的罹難者致哀。（共同社）
日本首相岸田文雄（前中）21日到訪基輔，並造訪布查鎮，向被俄軍殺害的罹難者致哀。（共同社）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天歡迎日本首相岸田文雄到訪基輔，讚許他的「歷史性」訪問是傳達對烏克蘭支持的重要展現；岸田也造訪基輔州布查鎮，俄軍被控在占領當地3週期間屠殺平民。

烏克蘭外交部第一副部長澤帕爾（Emine Dzheppar）在推特寫道，日相「這場歷史性訪問象徵（烏克蘭與日本的）團結和密切合作。我們感激日本的強力支持，及其對於我國未來勝利的貢獻」。

日媒報導，岸田於當地時間上午9時過後搭乘火車從波蘭東南部的普瑟米斯（Przemysl）出發，花了近10小時抵達基輔。

法新社記者在基輔郊外的布查鎮（Bucha）報導，岸田抵達這座城鎮進行正式訪問。日媒報導，岸田在布查鎮的教堂獻花，向被俄軍殺害的罹難者致哀。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，經歷一個月的戰鬥後，俄國從烏克蘭北部撤軍，宣布將集中力量征服烏東頓巴斯地區（Donbas）。同年4月初，烏克蘭當局在布查鎮發現數十具平民屍體橫躺街頭，屍橫遍野的畫面引發國際憤慨。

岸田此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。與此同時，中國國家主席習近平正在俄羅斯進行國是訪問，並於今天與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）展開正式會談。

岸田文雄是最後一位親訪烏克蘭的七大工業國集團（G7）領袖。日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車赴烏，行程保密到家。

日本已金援烏克蘭超過70億美元（約新台幣2135億元），並收容2000多名流離失所的烏克蘭人，協助安置並提供就業和教育。這對素來以嚴格移民政策聞名的日本實屬罕見。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120321

日本首相岸田文雄（第一排左）21日已抵達烏克蘭首都基輔。（共同社）
日本首相岸田文雄（第一排左）21日已抵達烏克蘭首都基輔。（共同社）
#岸田文雄
#烏克蘭
#日本
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