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日相岸田訪烏 俄派可攜核武戰略轟炸機飛越日本海

2023/3/21 20:44（3/21 21:19 更新）
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圖為俄羅斯圖波列夫Tu-95MS戰略轟炸機。（Russian Defence Ministry/Handout via 路透社）
圖為俄羅斯圖波列夫Tu-95MS戰略轟炸機。（Russian Defence Ministry/Handout via 路透社）
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）在日本首相岸田文雄開始訪問烏克蘭之際，俄羅斯國防部今天發布聲明說，兩架俄羅斯戰略轟炸機在日本海（Sea of Japan）上空飛行7個多小時。

路透社報導，俄羅斯圖波列夫Tu-95MS（Tupolev Tu-95MS）戰略轟炸機能夠攜帶核武，莫斯科定期讓它們在北極地區、北大西洋和太平洋的國際水域上空飛行，以展現實力。

俄羅斯最近這次飛行的時機似乎比往常更有針對性，因為岸田文雄稍後將訪問基輔，聲援烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對抗俄羅斯入侵。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄在波蘭邊境小鎮普瑟米斯（Przemysl）登上火車，前往烏克蘭。

俄羅斯說，兩架戰略轟炸機在戰鬥機的護航下進行了「有計畫的飛行」。俄國國防部表示，這次飛行嚴守國際法，並且是在中立水域上空進行。

北美航太防衛司令部（NORAD）2月宣布，美國戰機攔截數架飛越阿拉斯加附近國際空域的俄羅斯戰略轟炸機和戰鬥機。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120321

日本首相岸田文雄（第一排左）21日已抵達烏克蘭首都基輔。（共同社）
日本首相岸田文雄（第一排左）21日已抵達烏克蘭首都基輔。（共同社）
#岸田文雄
#俄羅斯
#澤倫斯基
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