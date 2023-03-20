日本將投入750億美元助印太國家 盼協力抗衡中國

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（中央社新德里20日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布一項針對自由開放印太地區的廣泛新計畫，承諾提供數十億美元投資，以在從產業到防災等領域，針對該地區經濟體提供援助。

路透社報導，在新德里宣布的上述計畫，顯示東京試圖與南亞和東南亞國家建立更深厚的夥伴關係，以抗衡態度日益強硬的中國。

岸田文雄表示，新的自由開放印太計畫有「四大支柱」：維護和平、與印太國家合作應對全球新問題、透過各種平台實現全球連通性、確保公海和天空安全。

為實現上述目標，岸田承諾，最晚在2030年前將透過私人投資和日元貸款向印太地區提供750億美元，此外還將提供更多官方援助和捐贈。

岸田文雄今天抵達印度訪問，雙方會談重點料將聚焦深化貿易和技術合作關係，以及對中國的共同擔憂。

預計印度總理莫迪（Narendra Modi）和岸田文雄還將宣布潔淨能源、數位貿易和基礎設施方面的計畫，以作為去年推出的更廣泛「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework）的一部分。（譯者：施施/核稿：林治平）1120320