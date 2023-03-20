台日執政黨2加2會議21日登場 首度採實體會議

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北20日電）民進黨與日本自民黨明天將舉行「外交．國防2加2」會議，這次是首度採實體會議；自民黨的國外部會長堀井巖參議員、以及國防部會長國場幸之助眾議員，將與民進黨立委羅致政、郭國文對談。

民進黨和日本自民黨2021年8月曾舉行外交．國防2加2會議，同年12月再進行「外交．經濟安保2加2」會議，不過，當時都採視訊會議，明天是首度實體會談。

自民黨負責外交議題的外交部會長堀井巖參議員、負責國防議題的國防部會長國場幸之助眾議員今天專程來台出席「外交．國防2加2」會議，將與代表民進黨政策會執行長羅致政、立委郭國文對談。

民進黨人士表示，堀井巖、國場幸之助兩位國會議員今天稍晚抵達台灣，明天會談完就回日本，是專程為2加2會談來台，誠意十足。

民進黨人士說，包括日本新版「安保3文件」內容、台灣近來的國防軍事改革以及與美方軍事進展、印太與台海局勢發展都將是會談重點；雙方希望閉門坦率交流。

民進黨人士表示，台日兩個執政黨已經開過2次會談，這次是首次召開實體會談，相較於前2次，自民黨黨內有人事異動，民進黨主席也由賴清德出任，但兩黨還是推動2加2會談，可以看出希望黨對黨會談「制度化」。

民進黨人士說，這是賴清德上任黨主席後的第一次台日政黨外交對話，既然這次在台灣，也希望未來有機會到日本會談，變成兩國執政黨常態性交流。（編輯：郭無患）1120320