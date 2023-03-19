日德峰會同意加強經濟安保合作 抗中意味濃

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本首相岸田文雄18日與來訪的德國總理蕭茲舉行會談後出席兩國多位部長與會的會議，議題包括東亞局勢等。日德發表共同聲明指出，將加強經濟安保合作，對抗中國的意味濃厚。

岸田與蕭茲（Olaf Scholz）舉行一對一會談，時間約50分鐘。岸田在會談一開始表示，日德關係目前是最強固且緊密時候。去年4月與蕭茲都同意要舉行的政府間會議，是擴大且深化共享基本價值的日德兩國之間合作的重要框架，希望在大會議上，兩國部長參與的情況下有具體的成果。

岸田指出，歐洲與印度太平洋的安全保障是不可分的，對於德國加強對印太的關心，予以高度肯定。他說去年底日本通過新版國家安全保障戰略等安保（國防）3文件，獲得蕭茲的理解與支持。

岸田與蕭茲都同意，日德兩國將在安全保障方面加強合作，為實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），日德兩國將持續緊密合作。

此外，岸田表示，希望德國協助，促使歐盟早日廢除針對日本產食品的進口管制措施。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，岸田與蕭茲都認為，烏克蘭持續面臨嚴峻的戰況，日德以最嚴厲的語詞譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，要求俄羅斯即刻無條件撤退。

此外，以七大工業國集團（G7）為首的理念相同國家有必要團結，早日促使俄羅斯終結侵略、持續對烏克蘭採取嚴厲的制裁，並強力支援烏克蘭。同時，對於俄羅斯揚言不排除動用核武的威嚇，G7等一定要持續發出訊息要求俄羅斯不得那麼做。

有關東亞局勢，岸田與蕭茲都認為，反對在東海及南海有以武力為背景試圖片面改變現狀的情況。對於北韓核武及彈道飛彈的活動活絡化一事，日德同樣深以為憂。有關日本人遭北韓綁架的問題等，日德將持續合作。

面對包括聯合國安理會改革問題在內的聯合國機能的強化、裁減核武及核武不擴散等國際社會所面臨的全球性課題的解決，日德兩國將密切合作。

岸田與蕭茲舉行一對一會談後，在首相官邸（行政中心）出席包括日德外交、財務、國防等部長與會的「政府間會議」，這是日德兩國的第一場政府間會議。日方有外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一、經濟安保大臣高市早苗等參加。

會後發表共同聲明，內容包括針對半導體、礦物資源等供應鏈的強韌化，日德將加強經濟安保領域的合作。

共同聲明還指出，為了要對抗經濟的威壓、由國家主導的不當取得技術的動向等，日德有必要加強合作。

政府間會議是德國與重視的國家討論各項課題的框架，至今與法國、中國等十幾國之間有雙邊政府間會議。德國與日本的政府間會議是去年4月蕭茲與岸田舉行會談時，蕭茲的提議。

岸田與蕭茲會談後舉行聯合記者。岸田強調，為了自由開放國際秩序的維持與強化，日德必須加強合作才行。

對於中國國家主席習近平預定下週與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談一事，岸田表示，中國今後要與俄羅斯保持何種關係，有各種推測與討論。期待中俄對地區的和平展現負責任的態度，結果將朝何方走，不容輕忽。

針對蒲亭（Vladimir Putin）及俄國負責兒童權益的官員被國際刑事法院（ICC）法官發布逮捕令一事，岸田表示，日本對搜查的進展抱持重大關心，將持續關注。

蕭茲表示，ICC是調查戰爭犯罪的機關，任何人都不能做超越法律的事。他認為，ICC法官發布逮捕令頗具意義，支持這樣的作法。（編輯：馮昭）1120319