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習近平訪俄數小時後 岸田閃訪烏克蘭展堅定支持

2023/3/21 16:26（3/21 16:57 更新）
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日本首相岸田文雄（右）21日波蘭搭乘火車前往烏克蘭，預計深夜與烏克蘭總統澤倫斯基（左）首度面對面會談。（左圖取自instagram.com/zelenskiy_official；右圖共同社）
日本首相岸田文雄（右）21日波蘭搭乘火車前往烏克蘭，預計深夜與烏克蘭總統澤倫斯基（左）首度面對面會談。（左圖取自instagram.com/zelenskiy_official；右圖共同社）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）就在中國國家主席習近平抵達莫斯科、展開為期3天俄羅斯訪問行程幾小時後，日本首相岸田文雄也於今天上午閃電秘訪烏克蘭。

美聯社報導，岸田將在基輔和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

日本外務省在聲明稿中表示，岸田此行將「展現對烏克蘭人民勇氣和毅力的敬佩之意，烏克蘭人民在總統澤倫斯基的帶領下，挺身捍衛家園。同時也展現身為日本領袖和七大工業國集團（G7）輪值主席國和烏克蘭同在一起，以及堅定的支持」。

外務省在聲明中還說，岸田在會談中將展現他「絕對無法容許俄羅斯利用侵略和武力片面改變現狀，並重申矢志捍衛以規則為基礎的國際秩序」。

而俄羅斯總統蒲亭則熱情歡迎習近平訪問克里姆林宮，中俄雙方皆稱此行有助深化彼此「沒有界限」的友誼。

公共日本電視台（NTV）的畫面顯示，岸田從波蘭搭乘火車前往基輔。岸田在新德里和印度總理莫迪（Narendra Modi）會面數小時後，閃電出訪烏克蘭；而在上週，岸田才和韓國總統尹錫悅舉行突破性峰會。

岸田在新德里呼籲開發中國家和以新興國家為主的南方世界（Global South）提高聲量，捍衛以規則為基礎的國際秩序，並協助阻止俄羅斯的戰爭。

日本5月將主辦G7峰會，G7領袖中除岸田外，其餘都已訪問過基輔，岸田因此面臨國內的壓力，要求他出訪烏克蘭。

受限於日本和平憲法規定，岸田訪問基輔的安排必須祕密進行。岸田是二戰後日本首位進入戰區的首相。

日本電視台拍攝到岸田在接近烏克蘭邊界的普瑟米斯（Przemysl）車站，在數名官員陪同下登上一列火車。

日本已金援烏克蘭超過70億美元（約新台幣2135億元），並收容2000多名流離失所的烏克蘭人，協助安置並提供就業和教育。這對素來以嚴格移民政策聞名的日本實屬罕見。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1120321

#岸田文雄
#烏克蘭
#習近平
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