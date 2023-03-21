歐美加碼軍援 助烏克蘭打造反攻俄軍火藥庫

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）各國部長今天同意一項規模20億歐元的計畫，要檢視各國自身的軍火庫，並聯手採購烏克蘭急需的彈藥，美國也宣布加碼提供價值3.5億美元軍援。

法新社報導，歐盟各國外長與防長在比利時布魯塞爾會談，支持一項旨在接下來12個月內提供烏克蘭100萬枚砲彈，並補充歐盟庫存的倡議。

隨著俄羅斯一年來的全面入侵變為一場看似永無止境的消耗戰，基輔當局抱怨烏軍不得不限制火力。

烏克蘭曾向歐盟表達，烏國每個月需要35萬枚砲彈來幫助烏軍阻止俄軍進攻，並讓烏軍得以在今年稍後的時間點發動新一波反攻。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，「啟動信號」已發出，並承諾烏克蘭可以指望今年獲得大批彈藥。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）肯定這是歐盟「扭轉大局」的關鍵決定。

庫列巴在社群媒體上表示：「這正是我們所需要的：緊急交付和可持續的聯合採購。」

歐盟這項計畫的第一部分承諾進一步提供10億歐元的共享資金，試著讓歐盟各國利用已捉襟見肘的庫存，好讓彈藥能更快速發送。

第二部分是讓歐盟動用另一筆10億歐元資金為烏克蘭訂購155公釐砲彈，作為大規模聯合採購行動一環，旨在刺激歐盟國防企業加速生產。

以如此龐大的規模共同採購武器，是歐盟踏出的重大新一步；在俄羅斯這場戰爭推動之下，歐盟長久以來一直努力在國防方面更加協調一致。

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美方將授權另一筆價值3.5億美元軍援給烏克蘭。基輔當局正在打造自己的軍火庫，準備對俄軍進行反攻。

布林肯透過聲明表示：「這項軍援方案包括為美國提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS）和榴彈炮供應更多彈藥，烏克蘭正用這些武器來捍衛自己，此外還有布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、高速反輻射飛彈（HARM）、反戰車武器、河川艦艇和其他裝備的彈藥。」

俄羅斯去年2月24日起全面入侵親西方的烏克蘭以來，美國已提供價值300多億美元武器給烏克蘭來抵禦俄軍。

美方宣布提供最新軍援的幾天前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）及美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）18日與烏克蘭國防高層進行視訊會議，表達美方對烏克蘭「堅定不移」的支持。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120321