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習近平訪俄推和談 美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙

2023/3/21 05:55
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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）俄羅斯總統蒲亭向到訪的中國國家主席習近平表示，願討論中方提出的烏克蘭和平方案。但美國國務卿布林肯今天提醒外界勿輕易上當，指任何忽視烏國主權的和談只是拖延戰術。

習近平今天出訪俄羅斯，進行為期3天訪問，首日即與蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮舉行非正式會晤。蒲亭在會中表示，願討論中方提出的和平方案。

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。文件內含12項立場，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得等。

布林肯（Antony Blinken）今天在國務院公布2022年度人權報告時主動提及習近平訪俄，他表示，捍衛烏克蘭主權與領土完整性，應是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，不然就是試圖造成不公結果。

布林肯指出，在沒有持久解決方案情況下的停火，只是讓俄軍能夠休養生息、重振旗鼓，等到對俄羅斯有利時機再重啟戰火。

他說，俄羅斯試圖透過獲得中國或其他國家支持的戰術，以對自身有利的條件「凍結戰爭」（意指為戰爭按下暫停鍵），世界不應被矇騙。

布林肯也批評，習近平在國際刑事法院（ICC）對蒲亭下達逮捕令不久，就啟程訪問俄羅斯，顯然不認為中國有責任追究俄國的暴行，與其予以譴責，反而寧願提供莫斯科當局「外交保護」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天也在媒體簡報會上指出，中俄關係只是「策略婚姻」，而非因愛而結合，欠缺深厚合作基礎與互信。

他說，習近平認為蒲亭是潛在盟友，能助中國挑戰美國領導地位和以規則為基礎的國際秩序，蒲亭則視習近平為俄烏戰爭中的「救生圈」。

談到美中關係，柯比表示，美國總統拜登（Joe Biden）仍希望在適當時機與場合和習近平通話，也努力讓布林肯能訪問中國，美中目前正積極討論美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的潛在訪中行程。（編輯：陳彥鈞）1120321

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