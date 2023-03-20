習近平訪俄 烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提
2023/3/20 23:03
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）在中國國家主席習近平抵達俄羅斯首都莫斯科展開訪問之際，烏克蘭當局重申，中國未來的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，在今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年當天，中國曾發布12點立場聲明，概述了「烏克蘭危機解決方案」，呼籲雙方同意停止敵對行動。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天表示，中國的「和平計畫」如要成功落實，將需要求俄國當局恢復烏克蘭的「主權、獨立及領土完整」。
丹尼洛夫推文指出：「最重要的一點，是俄羅斯占領部隊須根據國際法及聯合國憲章（UN Charter）投降或撤離烏克蘭領土。」
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）告訴CNN：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120320
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