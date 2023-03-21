蒲亭習近平互稱「親愛朋友」 長談4個半小時

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俄羅斯總統蒲亭（右2）和中國國家主席習近平（左2）20日在克里姆林宮會面，兩人互稱對方為「親愛的朋友」。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今晚在克里姆林宮宴請他「親愛的朋友」中國國家主席習近平，彰顯他與這個最強大盟友之間的關係。

國際刑事法院（ICC）17日才剛以俄羅斯將烏克蘭兒童非法遣送至俄國控制的地區、涉嫌犯下戰爭罪為由，對蒲亭發布逮捕令。

路透社報導，美國譴責習近平訪俄，稱這個時機顯示北京當局正為俄國提供「外交掩護」以便犯下更多罪行。

這是習近平自本月10日開啟中國國家主席第3任期之後首度出訪，他一直試圖把北京當局描繪成俄羅斯與烏克蘭之間的潛在調解人，同時與俄羅斯深化經貿關係。

蒲亭和習近平在克里姆林宮會面時，互稱對方為「親愛的朋友」，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）隨後報導，這場非正式會談長達近4個半小時，兩人預定明天再度會面進行正式會談。

蒲亭在電視轉播的談話中告訴習近平，他看了中國為解決烏克蘭衝突所做的提議，兩人有機會討論北京當局的想法；蒲亭還承認他「有點羨慕」中國「發展經濟和強化國家的高效制度」。

習近平則稱頌蒲亭，並預言俄羅斯人民明年會再度選他擔任總統。習近平說：「在你強大的領導下，俄羅斯在繁榮發展上有了長足進步。」

俄國數月來不斷宣傳習近平訪俄的計畫，但國際刑事法院上週才剛對蒲亭發布逮捕令，因此這趟行程的時間點讓習近平對蒲亭的支持有了新的意義。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，習近平此時訪問俄羅斯，顯示中國認為自己沒有責任要俄方為他們在烏克蘭犯下的暴行負責，「與其譴責他們，（中國）寧願為俄羅斯提供外交掩護，讓他們繼續犯下重罪」。

白宮發言人柯比（John Kirby）也說，習近平應利用自己的影響力來施壓蒲亭從烏克蘭撤軍，但美國擔心北京當局可能反而呼籲停火，讓俄軍留在當地。

中國為解決烏克蘭危機提出方案，但西方國家大多不接受，認為這只是幫蒲亭拖時間的花招，好讓他重整部隊、在占領區鞏固權力。

烏克蘭表示，除非俄國撤軍，否則俄烏戰爭不會結束。烏克蘭一向對中國小心翼翼，雖然西方盟友公開質疑中國上月推出的和平提案，烏克蘭仍謹慎表達歡迎。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾說，中國若提供武器給俄羅斯，可能會導致第3次世界大戰，但他相信中國政府明白風險，意思是他認為這種事不太可能發生。澤倫斯基也呼籲習近平與他對談。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120321