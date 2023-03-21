紐時：習近平非和平使者 強化中俄關係才是主軸

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）中國國家主席習近平今天在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭，公開談話期間隻字未提烏克蘭。紐約時報報導，習近平此行主軸是強化中俄關係，而非在俄烏戰爭未平時扮演和平使者。

習近平應邀對俄羅斯進行國是訪問，20日與蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮會談逾4小時，並接受晚宴款待。蒲亭在簡短公開談話中承諾研究中方的俄烏停火提議，習近平則在鏡頭前沿襲往例，隻字不提烏克蘭。

習近平去年9月在烏茲別克舉行上海合作組織峰會期間會見蒲亭，同樣在公開談話時避提烏克蘭。蒲亭則說，中方對去年2月爆發的俄烏戰爭存有「疑問與關切」。

紐時報導，習近平20日會見蒲亭只是在莫斯科3天峰會的開端，研判兩人會多深入討論烏克蘭情勢，仍言之過早。但從習近平避提烏克蘭、蒲亭粗略帶過俄烏戰爭可見，對兩人來說，本週主要焦點是強化中俄關係，烏克蘭只是其中一個要素。

根據新華社，習近平與蒲亭就烏克蘭問題「深入交換意見」。習近平說，中方不久前發表立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維與單邊制裁。蒲亭說，俄方認真研究中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

習近平與蒲亭當天在對方國營媒體刊登署名文章，都只在結尾簡短提及烏克蘭，可說是烏克蘭在兩人會談所占地位的初步線索。

俄羅斯總統蒲亭（右）20日在克里姆林宮與中國國家主席習近平（左）進行非正式會晤。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）

習近平在文末主張，堅持平等、理性、務實對話協商，一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。但如何在烏克蘭實現和平，具體做法依舊模糊不清。

蒲亭在文中未透露俄羅斯是否可能放棄已掠奪的部分烏克蘭領土，僅重申俄羅斯對於以「政治外交方式」解決烏克蘭危機保持開放態度，烏克蘭與西方國家對「考慮到當前地緣政治現實」的談判不感興趣。

紐時報導指出，中國雖將習近平訪俄宣傳為「和平之旅」，但蒲亭承諾研究的停火提議成功機率微乎其微。烏克蘭政府已排除以割讓領土換取和平的可能性，且誓言俄羅斯如不撤軍，烏克蘭將收復所有遭俄軍侵占的領土。

華爾街日報報導，交戰中的俄烏現階段無意談判，北京雖將自身塑造為調停者，但習近平訪俄主要是著眼中俄關係，雙方預計簽署包含經濟合作在內的10多項協議。

北京曾形容中俄關係「上不封頂」，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中國追加採購俄羅斯能源、賣給俄羅斯更多晶片等產品，減輕西方國家制裁對莫斯科帶來的衝擊，又在國際刑事法院（ICC）上週以觸犯戰爭罪為由對蒲亭發出逮捕令後發聲支持莫斯科，都使得習近平在俄烏衝突中難以扮演真誠的調停者。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在國務院記者會說，習近平此行形同替俄羅斯持續觸犯戰爭罪提供「外交掩護」。

俄軍攻勢因補給短缺受阻之際，美方示警北京考慮輸送武器協助蒲亭。北京2月發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件後，西方國家質疑聲四起。

分析家認為，北京這波公共外交可能是做給開發中國家看，欲增加對這些國家的影響力，並在西方國家支援烏克蘭時開闢另一條路，嘗試在以美國為首的國家圍堵中國時以勸和促談姿態提升自身外交地位。（編輯：張芷瑄）1120321