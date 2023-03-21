更多編輯台推薦新聞：
銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
上午9時45分中部地震 預測震度3級以上
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

美兩架轟炸機飛向俄邊境 俄戰機緊急升空防禦

2023/3/21 08:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，兩架美國B-52戰略轟炸機飛向俄國邊境後，一架蘇愷35（Su-35）戰鬥機今天在波羅的海緊急起飛；但在這兩架B-52轟炸機離開後，蘇愷35也返回基地。

一架美國無人機14日在被俄羅斯戰機攔截後墜入黑海，這是俄國去年2月全面入侵烏克蘭以來，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。

路透社報導，俄羅斯國防部在通訊應用程式Telegram上說：「3月20日，西部軍區防空部隊的雷達於值勤時，在波羅的海（Baltic Sea）海上發現兩個空中目標，向俄羅斯聯邦（Russian Federation）國界方向飛行。」

俄羅斯國防部指出，那兩個空中目標是美國空軍B52H戰略轟炸機。

俄羅斯國防部稱，一架蘇愷35戰鬥機隨即升空，防止邊界遭到侵犯，並補充說：「在外國飛機離開俄羅斯邊境後，俄羅斯戰機就返回其基地的機場。」

俄羅斯國防部表示，蘇愷35那次飛行嚴守國際空域使用的原則，並說：「俄羅斯聯邦的邊界，是不容許侵犯的。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120321

#俄羅斯
#俄羅斯國防部
#蘇愷35戰鬥機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
克里米亞發生爆炸 俄黑海艦隊飛彈運輸途中炸毀