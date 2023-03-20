專家：習近平介入俄烏戰爭 目標修復中歐關係

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（中央社台北20日電）中國國家主席習近平今天展開訪俄之旅，分析稱，習近平需要在結束俄烏戰爭上表現出盡了足夠大的努力，但實際上他的目標並非俄烏兩國，而是在中國經濟面對重重困難之際，修補中歐關係。

紐約時報今天報導，國際刑事法院（ICC）近日對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，北約也承諾向烏克蘭提供更多資源幫助擊退俄軍。值此之際，俄羅斯和烏克蘭都認為中國有可能起到改變作用，並有足夠影響力打破僵局。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，「就實現和平來說，現在比以往任何時候都更加需要中國作為一個具國際影響力的大國。」

報導指出，在沙烏地阿拉伯、伊朗復交後，中國意識自身在全球的重要性日益增長。在延續撮合沙烏地伊朗復交的勢頭下，介入俄烏戰爭可能會幫助習近平實現他最迫切的目標之一，也就是修復中歐關係。

在中國經濟面臨重重困難之際，習近平想阻止歐洲與美國走得太近，對中國貿易及投資作出限制。

報導引述分析人士說，要達到這個目標，習近平可能需要在結束俄烏戰爭上表現出盡了足夠大的努力，以便利用歐盟內部對美國抗衡中國存在的分歧。

如果習近平能做到，便有助滿足急於加強與中國經濟交往的國家，包括德國和法國。

前美國國務院亞太助卿羅素（Danny Russel）表示，「習近平的目標不是俄羅斯或烏克蘭，而是西歐」，並說「最終他試圖要做的，是在德國人和法國人眼中營造他盡了最大努力的樣子。」

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，北京對俄烏戰爭的態度不可知，北京當局想防止俄羅斯出現災難性的失敗，因為這可能會威脅到蒲亭。

加布耶夫指出，另一方面，對俄羅斯來說，沒有比俄中關係更重要的外交關係。

不過，報導指出，俄羅斯的和平談判門檻很高，俄羅斯已拒絕西方提出將撤軍作為談判條件的要求。在與習近平會晤時，蒲亭可能將尋求中國幫助作為優先事項，希望中國協助補充軍用零部件，並增加從俄羅斯的進口，以增加其戰爭資金，也能讓俄羅斯強調自己並沒有遭到國際社會孤立。

中國的角色也很複雜，雖然中國一直將自己塑造成俄烏戰爭的中立旁觀者，但卻一直向俄羅斯提供外交和經濟支持。中國和烏克蘭都還沒宣布兩國領導人將通話。

報導說，習近平是否會在訪俄期間提出以和平談判解決這場戰爭還有待觀察。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120320