分析：習近平訪俄欲樹立調人形象 意在挑撥歐美

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（中央社台北20日電）中共領導人習近平訪俄有意介入俄烏戰爭，德國之聲（DW）19日報導，專家分析，中國試圖在全球衝突中樹立自己調解人形象只是表面，主要是著眼於挑撥離間美國和歐洲國家。

報導說，「奧地利歐洲與安全政策研究所」（AIES）所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）說，中國試圖藉調停伊朗和沙烏地阿拉伯復交獲致的聲譽，再推動俄羅斯和烏克蘭至少重啟談判以養望，以致中國急欲訪俄。

她說，中國和俄羅斯擬藉這次訪問加強反西方和反美國的論述，同時展示兩國關係緊密，這些對北京至關重要，因為他們打算與許多批評美國的國家加強關係。

也有專家指出，中國試圖在全球衝突中樹立自己調解人形象只是表面上的，更大的意圖是「在美國和歐洲國家之間挑撥離間」。

「波蘭國際事務研究所」（PISM）中國事務分析家詩麗娜（Justyna Szczudlik）表示，儘管北京知道無法改變華府對中國在烏克蘭戰爭中所持立場的看法，卻認為他們可以做些事改變歐洲對中國的觀感。

儘管北京試圖展示自己的和平形象，但詩麗娜指出，中國仍未公開譴責俄羅斯在戰爭中的行為，顯然中方對俄烏衝突的立場沒有改變，試圖說服俄烏和談卻沒呼籲俄羅斯撤軍，這就是中國無法成為調人的明證。

報導說，雖然若干西方國家持懷疑態度，但烏克蘭仍認為，中國在促和方面可發揮重要作用。

查卡洛娃表示，烏克蘭可利用總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與習近平的可能通話，瞭解北京對戰爭的立場，接收來自莫斯科的任何訊息，並討論緊迫的非軍事問題，例如商品價格和糧食出口。

也有專家對於北京成為「良性和平推動者」的前景持謹慎態度。

美國德國馬歇爾基金會（GMS）亞洲部的資深研究員馬安洲（Andrew Small）表示，西方應該關注中國對俄羅斯的支持如何深化，是否中國今後將創造條件以提供武器給俄羅斯？中俄關係的走向仍令人感到擔憂。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120320