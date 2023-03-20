習近平抵莫斯科展開國是訪問 將與蒲亭會面

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（中央社北京20日綜合外電報導）中國國營媒體報導，中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科，將與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）召開峰會。克宮稍早表示，會談期間將談及北京提出的烏克蘭和平方案。

中國中央電視台報導，習近平在當地時間今天下午搭乘專機抵達莫斯科。

綜合路透社與法新社報導，克里姆林宮今天稍早表示，蒲亭與習近平會談期間，將討論到北京提出用以解決烏克蘭衝突的方案。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「協商期間會以某種方式觸及北京的烏克蘭方案中所提到的議題。」

「不過當然，蒲亭總統會詳盡說明，好讓習主席能第一手取得俄方目前看法。」

應蒲亭邀請，習近平20至22日對俄羅斯進行國是訪問。據克宮先前公布，習近平訪俄期間，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。

現階段，中國實際上試圖扮演俄烏戰爭調解人的角色。2月底，北京發布了12點烏克蘭方案，呼籲莫斯科和基輔對話，但並未提及要俄國從烏克蘭撤軍，也譴責了對於俄國的「單邊」制裁。

西方國家拒絕接受這份文件，但烏克蘭不願激怒中國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示「我們必須與中國合作」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120320