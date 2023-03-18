專家質疑中國能否當公平調人 稱習難使俄烏促和

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（中央社台北18日電）中共領導人習近平將於20日訪問俄羅斯，各方揣測他意圖調停俄烏，但專家分析，中國能否公平行事令人存疑，並說看不出北京擬向俄方施壓以緩和局勢，但這就是中國可發揮關鍵作用之處。

美國之音（VOA）今天報導，習近平這回訪俄前，中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交，一般認為，如此或許有助於他更具信心調停俄烏戰爭。

不過即使習有意介入調停俄烏，但能否公平行事啟人疑竇。

喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）表示，沒有看到任何跡象顯示習近平準備向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓，但這是中國可以發揮關鍵作用之處。

他說，習近平必須向莫斯科施壓才能緩和局勢並成為建設性參與者，不認為北京可充當外交斡旋者或調解人，因這需要美國、北約盟國、烏克蘭和莫斯科共同坐在談判桌前，但習近平可促成這樣的談判。

凱強表示，習可以向蒲亭施壓讓他走上談判桌，但習不會是成功把這場戰爭從戰場拉到談判桌的關鍵人物。

耶魯大學法學院蔡元培中國中心研究員魯道夫（Moritz Rudolf）則說，中國憑藉一己之力調停俄烏和平幾乎是不可能，但若中國能利用與俄羅斯的經濟關係，促成多方參與的和平進程，這倒是積極的一面。

此外，習近平選擇在沙烏地與伊朗復交後訪俄，專家稱顯然是企圖鞏固同中國友好的國家並與美國分庭抗禮，不見得著眼於促進和平。

凱強表示，往昔中國只是表明不接受美國和盟友主導的國際秩序，如今中國則明確地表達，想要取代現有秩序的意圖。

但17日國際刑事法院指控蒲亭（Vladimir Putin）涉犯戰爭罪並發拘捕令，使得俄烏議和更難。霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫即指出，習該如何與因戰爭罪被通緝的人議和？

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更直指，相對於促進全球和平，習可能更看重與蒲亭的交情，以確保俄國仍是抗美的戰略要角。

有鑑於此，旅美中國問題專家鄧聿文表示，習近平第3任期的中國外交發生明顯轉變，意圖更積極運用中國的實力和方式主動建構全球秩序，與美國分庭抗禮。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120318