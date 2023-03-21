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中國不回應習近平與烏總統通話否 暗批日相訪烏

2023/3/21 17:43
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（中央社台北21日電）針對中國國家主席習近平是否將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，中國外交部發言人汪文斌今天並未回應，僅指中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，與各方「保持著溝通」。

另外，汪文斌並暗批日本首相岸田文雄今天訪問烏克蘭說，中方希望日方「多做有利於局勢降溫的事，而不是相反」。

中國外交部下午舉行例行記者會，烏克蘭問題與習近平訪問俄羅斯成為焦點話題。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體相關提問時，作上述表示。

汪文斌說，烏克蘭「危機」爆發以來，習近平「四個應該、四個共同、三點思考」，為緩和局勢，推動政治解決「危機」指明了「正確方向」。前不久，中方發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條原則。

他提到，中方立場「歸結為一句話，就是勸和促談」。中方將繼續秉持客觀公正立場，與國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

汪文斌並針對岸田文雄今天訪問烏克蘭語帶批評地回應說，國際社會應堅持勸和促談的正確方向，為政治解決烏克蘭危機創造條件。「我們希望日方多做有利於局勢降溫的事，而不是相反」。

此外，有媒體對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日表示，習近平在國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下達逮捕令不久就訪俄，顯然不認為中國有責任追究俄羅斯的暴行，反而寧願提供莫斯科「外交掩護」的說法，要求汪文斌回應。

對此汪文斌說，中國「既不是烏克蘭危機的製造者，又不是危機的當事方，也沒有向衝突的任何一方提供武器，美方沒有資格對中方指手畫腳，更無權向中方甩鍋推責」。

汪文斌又說，美方應客觀看待「中方和國際社會勸和促談的努力」，而不應「緊抱冷戰思維不放，更不應做衝突延宕升級的推手」。

他聲稱，在烏克蘭問題上「和平理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120321

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