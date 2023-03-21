分析：習近平主動出擊布局外交 欲以中國方式改變世界

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（中央社台北21日電）旅美中國問題專家鄧聿文說，過去一個多月中國發表解決烏克蘭危機文件，又撮合沙烏地伊朗復交等連串外交行動，反映習近平的精心布局，不再被美國牽著鼻子，而是主動以中國方式改變世界。

美國之音（VOA）中文網20日發表鄧聿文以「習近平要以中國方式改變世界」為題的文章。

鄧聿文表示，過去5年中國面對美國和西方的圍堵與打壓，本質上採取防禦方式應對，但從2月中旬中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅參加 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 開始後，中國不再只是被動反擊。

他說，中國開始積極對全球多邊主義和世界秩序建構論述，並落實為行動，反映中國外交的「主動和進取」。

鄧聿文表示，中國的外交行為有此改變，最重要原因可能是中國發現，美國政府對中國沒有絲毫善意，假如只是美國打過來，中國才打回去，中國將永遠處於下風。

要擺脫這種困境，中國不能被美國牽著鼻子，而必須按自己的想法和節奏。

所以，中國在兩方面作出改變，一是在思想和認識上不再對美抱有幻想，對中美關係螺旋下墜和最後決裂做好了心理準備，不怕和美國衝突升級。

二是主動拋出中國關於未來世界秩序構建的行動圖景，並開始用中國的方式推進這個目標，挑戰美國的話語權和對世界秩序的主導權。

因此，中國先派王毅參加慕尼黑安全會議「暖身」，接著在俄烏戰爭一週年發布「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，中國知道要構建全球秩序，必須從俄烏戰爭開始，搶占國際話語和道德的制高點。

中國同時拋出「全球安全倡議」概念文件，試圖為解決全球安全困境構建由中國主導的全球安全框架，「這兩份文件的發布，反映了習近平更大的野心。」

中國外長秦剛在「兩會」記者會上也表明，「美國要中國打不還手，罵不還口，辦不到」。

在兩會期間，沙烏地和伊朗這兩個中東宿敵突然在北京宣布達成重開大使館的協議，對國際社會產生很大的震撼，也表明中國解決國際熱點問題的能力和做事方式，開始得到地區大國的認可和承認。

鄧聿文表示，這一連串外交行動都是習近平在第3任期開局之際的精心布局，因為在中共20大和剛剛結束的「兩會」，習近平建立了完全聽命於他的統治團隊，基本掃除了黨內和國內的反對勢力，有更多時間處理國際事務，創造有利中國發展的外部環境。

對習近平來說，最好的辦法就是用中國的方式解決全球安全困境，塑造一個符合中國利益的全球秩序。

鄧聿文表示，中國在撮合沙烏地伊朗復交上，撬動了美國治下的國際秩序的第一塊磚頭，提升了國際社會對中國介入地區熱點事務的期望，包括俄烏危機。緬甸民地武裝最近也呼籲中國調停緬甸內戰。

不過，中國也知道習近平要斡旋俄烏衡突，難度比調停沙烏地伊朗矛盾大得多。習近平這次訪俄可能是向國際社會展示他願意調停俄烏戰爭的姿態，未必有具體斡旋成果。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120321