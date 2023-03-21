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蒲亭：俄認真研究中方立場 對烏克蘭和談態度開放

2023/3/21 19:52（3/21 20:44 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（右）20日在莫斯科與中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）20日在莫斯科與中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
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（中央社台北21日電）新華社報導，俄羅斯總統蒲亭20日在莫斯科向中國國家主席習近平說，俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」，對和談持開放態度；習近平則說，在烏克蘭問題上「和平、理性的聲音在不斷積聚」。

根據報導，習近平並針對中俄關係向蒲亭說，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方「基於自身根本利益和世界發展大勢」作出的「戰略抉擇」。中方與俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。

報導指出，莫斯科時間20日午後抵俄訪問的習近平，下午與蒲亭（Vladimir Putin）在會談時就烏克蘭問題「深入交換意見」，

習近平說，在烏克蘭問題上，「和平、理性的聲音在不斷積聚」，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，「反對火上澆油」。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。中方不久前專門發表了「立場文件」，呼籲政治解決「烏克蘭危機」，反對冷戰思維，反對單邊制裁。

他提到，中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

蒲亭則說，俄方讚賞中方在重大國際問題上「一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義」。俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」，對和談持開放態度，歡迎中方為此「發揮建設性作用」。

根據報導，習近平針對中俄關係還提到，中俄關係發展到今天「有其深刻的歷史邏輯」。作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都「占據優先地位」。

蒲亭則說，在雙方共同努力下，近年來俄中關係在各領域都取得了「豐碩成果」。俄方願與中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程。（編輯：邱國強）1120321

#蒲亭
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