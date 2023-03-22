火車對撞陰影下 希臘宣布5月大選

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（中央社雅典22日綜合外電報導）希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天宣布將於5月舉行大選。3個星期前，希臘剛發生致命火車對撞災難，引發多起示威抗議，讓米佐塔基斯的保守派政府備受壓力。

法新社報導，米佐塔基斯的任期於7月正式結束，首輪投票若無法產生一個多數政府或多黨聯合政府，就必須於7月前舉行第二輪投票。

米佐塔基斯並未說明5月哪一天舉行大選。

2019年起掌權的米佐塔基斯政府，支持率在今年2月28日發生57死的火車對撞事件後暴跌。這起鐵路事故讓全國成千上萬名憤怒的民眾走上街頭，一來抗議國家年久失修的基礎建設，二來對他們眼中政府危機管理失當表達不滿。

儘管這起事故要歸咎於當晚值勤的火車站站長，希臘鐵路監管機關在調查中發現，整個網絡都存有嚴重安全過失，包括關鍵人員基本訓練不足。

多個鐵路工會長久以來一直對資金不足、人力不足所衍生的各項問題示警，稱10年來持續削減開支已讓鐵路網絡問題叢生。

據工會的說法，希臘全長2552公里的鐵路網絡在遭廣泛地破壞和搶劫之下，一度發揮作用的信號和安全系統也已被閒置。

其實在2月28日鐵路事故之前，希臘民怨已深，由於能源糧食價格一路高漲，政府在生活成本危機的因應作為讓他們極為不滿。

年輕選民，特別是學生族，對現況尤其不滿。

鐵路事故後的最新民調顯示，總理米佐塔基斯隸屬的「新民主黨」（New Democracy）對主要反對派「激進左派聯盟」（Syriza）的領先優勢，已下滑至3.5至4.1個百分點之間。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1120322