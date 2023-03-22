敘利亞稱以色列空襲阿勒坡機場 疑摧毀伊朗軍火庫

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（中央社大馬士革22日綜合外電報導）敘利亞國防部表示，以色列今天凌晨發動一場空襲，擊中阿勒坡機場附近，造成「財物損害」及機場暫停運作。區域情報消息人士則告訴路透社，這波攻擊擊中一處伊朗軍火庫。

綜合法新社與路透社報導，這是阿勒坡（Aleppo）國際機場本月第2度、6個月來第3度遇襲。敘利亞國防部在聲明中說，當地時間今天上午約3時55分，以色列從敘利亞濱海城市拉塔基亞（Latakia）以西的地中海海域發射數枚飛彈。阿勒坡是敘利亞第2大城。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這場空襲鎖定的目標，是「機場區域，以及位於機場邊緣、屬於親伊朗部隊的一座武器倉庫」，這座倉庫因此遭到「完全摧毀」。

路透社報導，以色列多年來對其認定在敘利亞境內與伊朗有關的目標發動攻擊。自從伊朗在2011年開打的敘利亞內戰中開始支持總統阿塞德（Bashar al-Assad），德黑蘭在敘利亞的影響力便與日俱增。

2名區域情報消息人士表示，這場空襲擊中一座連結至附近奈拉布（Nairab）軍用機場的一座地下軍火庫，這裡曾儲放過透過數架伊朗軍機載運的飛彈系統。

這2名消息人士還說，親伊朗民兵去年已在敘利亞北部的阿勒坡省擴大勢力，除了維持數個大型基地，並廣泛支援在當地運作的地方準軍事團體；而奈拉布軍用機場則例行性用來運交伊朗武器及移動部隊。

敘利亞民航機關首長曼蘇爾（Bassem Mansour）告訴敘利亞媒體Sham FM，空襲造成阿勒坡機場服務中斷，工作團隊正在進行修復。敘利亞交通部官員哈里爾（Suleiman Khalil）告訴法新社，技術人員正在檢查損害情況。

敘利亞國防部僅提及財物損害，尚未提到是否有人員傷亡。一名以色列軍方發言人婉拒對路透社發表評論。

自從敘利亞北部與土耳其接壤地帶2月6日發生規模7.8強震造成慘重破壞，阿勒坡機場一直是空運紓困物資進入敘利亞的重要管道。根據敘利亞交通部的說法，地震後已有80多架次的紓困物資班機降落阿勒坡機場。

然而，3名西方情報消息人士告訴路透社，伊朗正是利用阿勒坡機場紓困物資空運交通大增的機會，過去一個月加緊利用這座機場運交更多武器。

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本月7日以色列已對阿勒坡機場發動一場空襲，造成3人死亡，且因機場跑道受損，使得包括紓困物資班機的空中交通暫停，機場過了數天才重新開放。當時敘利亞、俄羅斯與伊朗同聲譴責空襲造成亟需的賑災援助中斷。

西方情報消息人士則透露，7日的空襲炸毀了數小時前才用貨機運抵的一批伊朗武器，但敘利亞方面宣稱，這架貨機載運的是援助物資。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1120322