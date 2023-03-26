伊比利美洲國家峰會 承諾解決拉美糧食問題

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（中央社聖多明哥25日綜合外電報導）22個國家今天在多明尼加舉行的伊比利美洲國家高峰會議上簽署一項宣言，承諾解決拉丁美洲的糧食缺乏保障，改善移民控制，並為此區面臨困境的經濟談成更多財政支援。

法新社報導，智利前部長、現任伊比利美洲國家組織（Organization of Ibero-American States）秘書長艾拉曼（Andres Allamand）說，目標是在整個拉丁美洲實現「零飢餓」。

他說：「我們有大約6000萬人面臨糧食保障問題。」由於分配、儲存或行銷鏈的問題，這個地區生產的糧食有1/3被浪費了。

但是，由拉丁美洲和歐洲西班牙語和葡萄牙語國家領導人達成的協議面臨嚴峻的挑戰。

拉丁美洲的經濟成長率預估值低於2%，基本健康飲食成本是全球最高的每人每天3.89美元，而北美和歐洲為3.19美元。

根據聯合國的統計，這是22.5%的人口無法承擔的價格。

玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）說：「獲得健康食品應該是權利，而不是少數人的特權。」他強調，氣候變遷對糧食生產的影響。

幾位領導人都認為，更有利的財政支援將有助於各國減少飢餓和因應全球暖化。

多明尼加共和國總統阿比納德（Luis Abinader）說：「伊比利美洲國家組織將團結一致，集一個集團之力協商出更好的條件。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120326