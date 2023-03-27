班克西移民救援船遭扣留 義大利：未遵守指令

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英國街頭塗鴉藝術家班克西資助的移民救援船，26日在義大利拉姆培杜薩島遭扣留。（Chris Grodotzki/Sea-Watch.org Handout via 路透社）

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（中央社米蘭26日綜合外電報導）英國街頭塗鴉藝術家班克西資助的移民救援船，今天在義大利拉姆培杜薩島遭扣留。義大利海岸防衛隊表示，這艘船在執行移民救援行動過後，未依照指示前往西西里島。

路透社報導，海岸防衛隊表示，這艘名為「米歇爾」（MV Louise Michel）的船隻在利比亞搜救區執行一趟救援行動之後，他們命令它停靠西西里的特拉巴尼（Trapani），但它卻轉往馬爾他的搜救區去協助其它3艘船的移民。

海岸防衛隊表示，他們是依據義國今年通過的移民救援船隻行為準則，下令米歇爾號靠岸。

法新社報導，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右派政府曾矢言，將限制在義大利登陸的潛在庇護者人數。

梅洛尼政府通過一項爭議性新法，強迫慈善船隻回到官方指定港口之前，一次只能執行一項救援任務。批評人士表示，這增加了民眾溺水的風險。

班克西（Banksy）出資的這搜救援船以女權無政府主義者命名，長30公尺，船身塗有粉紅與白兩種顏色。它最終於昨晚停靠在義大利南部的拉姆培杜薩島（Lampedusa），船上載有178名移民。

海岸防衛隊表示，他們是希望阻止米歇爾號搭載太多人，反而危及了這些人的性命。拉姆培杜薩島地方官員表示，島上收留設施已完全額滿。

海岸防衛隊表示，他們於過去48小時協調了58艘船隻的救援行動，共協助3300多人。

非政府組織「米歇爾」（Louise Michel）在社群媒體推特（Twitter）表示，他們接獲通知，說旗下船隻因觸犯義大利新法而遭扣押，他們將力抗這項決定。

這個非政府組織表示，「我們知道此時此刻有數十艘船在島前遇險，我們卻被阻止提供援助。這是不可接受的！」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120327