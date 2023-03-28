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日本祭高物價新對策 低所得家庭普發7000元

2023/3/28 15:00（3/28 15:30 更新）
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日本政府內閣會議今天通過因應高物價新對策，包括針對低所得家庭普發3萬日圓（約新台幣7000元）及低所得育兒家庭發放兒童津貼等。圖為東京超市。（中央社檔案照片）
日本政府內閣會議今天通過因應高物價新對策，包括針對低所得家庭普發3萬日圓（約新台幣7000元）及低所得育兒家庭發放兒童津貼等。圖為東京超市。（中央社檔案照片）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府內閣會議今天通過因應高物價新對策，包括針對低所得家庭普發3萬日圓（約新台幣7000元）及低所得育兒家庭發放兒童津貼等，預計動支預算規模約2兆2000億日圓。

日本TBS電視台報導，今天提出的因應高物價新對策，在中央政府分配給地方政府的「地方創生臨時交付金（補助金）」部分追加1兆2000億日圓，預計用來補貼地方各家庭液化天然氣費用，減少民眾經濟上負擔；另外也將針對飼料價格高漲的酪農戶提供協助。

至於針對所有低所得家庭普發3萬日圓等對策，預料需要約5000億日圓預算。日本政府還將針對低所得育兒家庭加發每位兒童5萬日圓津貼。

日本放送協會（NHK）報導，總額約2兆2226億日圓將從2022年度中央政府預備金中動支。有關發放低所得育兒家庭每位兒童5萬日圓津貼，將編列約1551億日圓。

日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，政府將盡速執行上述對策，在物價上漲情況下守護民眾生活與產業活動。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120328

#日本
#松野博一
#中央政府
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