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烏克蘭宣稱在基輔擊落無人機 殘骸引發商店火警

2023/3/28 15:19
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，烏國防空部隊在首都基輔（Kyiv）附近擊落了俄羅斯的無人機，飛機殘骸碎片在一處非住宅區引發火災，但沒有人員傷亡。

路透社報導，基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，俄羅斯派遣了12架無人機前來基輔，但烏克蘭防空部隊已識別並摧毀首都周圍領空「所有敵方目標」。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在其每日更新的晨報中指出，俄羅斯一夜之間派遣了15架伊朗製的見證者（Shahed）無人機至烏克蘭，烏克蘭軍隊摧毀了其中14架。

波普科補充說，無人機殘骸墜落在基輔西部斯維亞托申區（Sviatoshyno），並引起一棟非住宅建築200平方公尺區域著火。

波普科在社群媒體Telegram上表示，「根據初步資料，目前沒有人員傷亡。」不過他也補充說，相關訊息正在釐清。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上表示，斯維亞托申區一家商店起火，但沒有發現人員傷亡，火勢已被控制。

烏克蘭有一半地區都發布空襲警報，但基輔在傳出爆炸聲後已解除警報。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120328

#波普科
#烏克蘭
#基輔
克里契科
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