澳州長7度訪中招商 影子內閣外長：應顧好自家事

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）澳洲現任總理上任後，對中關係回暖，維州州長7度赴中招商，卻打破慣例未帶記者同行，行前也未公開行程，引發疑慮。澳洲影子內閣外長伯明罕表示，雖然州長都有權執行貿易任務，但應該「顧好自家的事」。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）昨天啟程前往北京、江蘇及四川參與高階教育及貿易會議。值得注意的是，他此行並未依照澳洲政治人物出訪慣例邀記者與相關官員同行，也因對行程保密挨轟。安德魯斯辦公室直到今天下午才公開半頁的行程。

安德魯斯與中國關係密切，這是他第7次訪問中國。他2019年與中國簽署「共同推進『一帶一路』建設框架協議」，這項協議後來被指不符合澳洲外交政策而被聯邦政府撤銷。

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）表示，雖然每位州長都有權執行貿易任務，但州領導人應該「顧好自家的事」。

澳洲記者工會「媒體娛樂藝術聯盟」（Media Arts and Entertainment Alliance）主席裴西（Karen Percy）對「衛報」（The Guardian）指出，州長不邀請媒體陪訪的決定「令人不安」，考量到2020年9月以來澳洲已經沒有駐中記者，更是如此。

「我們被邊緣化了，我們根本沒有被納入考量，這是嚴重的問題，會影響我們的新聞自由評等」。

裴西指出，「這很奇怪，很不尋常。我擔任駐外記者期間，我們會在總理或部長舉行會議前收到談話要點」。

此外，中國博鰲亞洲論壇登場，澳洲貿易事務部助理部長艾瑞斯（Tim Ayres）今天啟程與會，成為5年多來首位出席博鰲的澳洲部長。他於行前表示，盼能見到與中國的貿易障礙被移除。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）昨天報導，艾瑞斯說，中國和澳洲國防官員上週舉行的會議是兩國關係保持穩定的跡象，並指博鰲論壇是繼續努力放寬更多貿易限制的機會。

澳洲2020年4月要求國際調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒起源，又禁止中國華為技術公司參與第5代行動通訊技術（5G）網路建設後，引發北京祭出制裁反制，從澳洲牛肉、葡萄酒、龍蝦、煤炭到木材無一倖免，雙邊關係也陷入谷底。

艾瑞斯說，這種貿易障礙既不符合澳洲出口商的利益，也不合中國消費者的利益。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）預計將在未來幾週內首度訪問中國，他2月與中國商務部部長王文濤舉行視訊會議，並接受王文濤的邀請訪問北京。

法瑞爾在視訊會議後表示，他和王文濤同意改善各層級的對話，為全面恢復貿易鋪路，「所有跡象都非常正面積極，但是貿易障礙不是一朝一夕發生，也不會短期內解決」。

立場中間偏左的艾班尼斯（Anthony Albanese）去年5月勝選擔任總理，他同年11月於印尼峇里島（Bali）與中國國家主席習近平會談。1個月後，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）訪問北京。

今年1月，數家中國企業兩年多來首次獲准恢復採購澳洲煤炭。然而，澳洲日前根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議購買美國核動力潛艦後，澳中關係又趨緊張。中國指這有核擴散的風險、危及區域穩定。

澳洲則稱購買潛艦前，已經「打了60多通電話」，知會太平洋及東南亞地區的領導人。

中澳間雖然有貿易限制，中國仍然是澳洲最大的雙邊貿易夥伴。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）近期發布報告指出，中國以經濟手段脅迫澳洲等國，通常不會實現政策目標。

報告稱，這些手段往往讓中國付出代價，而且北京有時會因為成本過高而放棄這類措施。（編輯：黃自強/周永捷）1120328