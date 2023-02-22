澳智庫：中國發動脅迫外交 目標澳洲居首台灣第3

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（中央社坎培拉22日綜合外電報導）澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）今天表示，中國2020至2022年間針對19個國家發動威脅與貿易限制，而澳洲是這類「脅迫外交」的首要目標，立陶宛居次，台灣第3。

路透社報導，澳洲戰略政策研究所報告指出，中國這個手段在改變目標政府的政策上「成效不一」，在澳洲不但沒有成功，反而彰顯了澳洲的韌性。

報告說：「多數政府堅守立場，但有部分低頭。不可否認地，這些手段傷害某些企業、挑戰主權決策的制定，並削弱經濟安全。」

澳洲戰略政策研究所檢視2020至2022年間記錄到的73起所謂「脅迫性中國行徑」，其中21起是針對澳洲，11起針對立陶宛，8起針對台灣。這些行為有40%是貿易限制。

報告說，以地區來說，歐洲是最大目標，次數達35起或整體的47%。

報告說：「這些手段的主導地位反映出：一，中國濫用其全球貿易勢力；二，中方濫用官方媒體，以及三，北京當局的『戰狼外交』。」

路透社針對澳洲戰略政策研究所這篇報告聯繫中國駐澳大使館，但對方並未置評。

去年5月上台的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府試圖穩定與北京當局的雙邊關係，表示希望重啟對中輸出。澳洲對中國的出口，於多年外交爭議期間遭北京祭出的「貿易封鎖」而受到重創。

然而，澳洲並未改變對中政策。

昨天，澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，2018年提出的反外國干預法目的在於揭露中國活動，但並未奏效。

澳洲情報首長在演說中表示，澳洲面臨前所未見的外國干預。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）批評澳洲企業人士、學術界人士以及官僚，直指這些人呼籲情報機構「放寬力道」以「避免惹惱外國政府」。

艾班尼斯今天表示，澳洲安全情報組織「所有行動」都有政府的支持。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1120222