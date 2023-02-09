澳中外交關係融冰 龍蝦貿易可望解禁

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外媒披露，澳洲和中國之間的龍蝦貿易可能即將恢復。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲廣播公司（ABC）今天披露，澳洲和中國之間規模7億5000萬澳元（約新台幣157億元）的龍蝦貿易，經過兩年多來的非正式禁令後，可能即將恢復。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrel）告訴澳洲廣播公司，一家未具名出口商向中國申請執照未立即遭駁回。法瑞爾6日和中國商務部長王文濤透過視訊召開會談後，同意前往北京訪問，進一步會談。

澳洲廣播公司還指出，據信這是2020年底非正式的禁令切斷兩國貿易以來首見。

路透社今天向法瑞爾詢問時，他表示：「（澳洲）樂見任何解除貿易障礙的舉措。」

隨著中澳領導人、外交部長和貿易部長相繼會談，兩國外交關係融冰，澳洲龍蝦可望成為中國當局繼煤炭之後解除貿易制裁的商品。

西澳省的「吉龍騰漁民合作有限公司」（Geraldton Fishermen's Co-operative）發言人表示，目前尚未看到中國海關和貿易規定的任何調整。該公司在全球最大型岩龍蝦市占達3/4。

香港英文南華早報今年1月披露，中國官員正在討論讓澳洲龍蝦通關入境。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120209