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澳洲憂遭情蒐 移除政府建物中國製攝影機

2023/2/9 15:41（2/9 18:10 更新）
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圖為中國北京天橋上的海康威視攝影機。（路透社）
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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲國防部長今天表示，當局將拆除若干政府建物裡的中國製監控攝影機，以確保這些建物「安全無虞」。

綜合法新社和路透社報導，根據反對派國會參議員派特森（James Paterson）彙整的官方數據，超過250間澳洲政府辦公室安裝了近1000個由杭州海康威視數位技術股份有限公司（Hikvision）及浙江大華技術股份有限公司（Dahua Technology）製造的裝置，其中至少一台攝影機是由國防部負責運作。這兩家中企皆為部份國營。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，官員會找出並移除國防部大量辦公室和設施內的所有中國製攝影機。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這個重要問題已經引起我們的注意，我們會加以解決。」

「我們走完上述步驟，並確保設施安全無虞，這是件重要的事。」

海康威視和大華已遭美國列入黑名單。

美國去年11月禁止進口海康威視和大華製造的監控設備，因為這「會對國安構成無法接受的風險」。

在英國方面，有報導指出海康威視和大華的設備被用來監視新疆維吾爾人後，由67名國會議員組成的團體去年7月呼籲政府封殺這兩間中企。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，他不擔心北京對移除攝影機一事可能會有怎樣的反應。

艾班尼斯告訴媒體：「我們依據澳洲國家利益採取行動。我們行事光明磊落，且會持續這麼做。」（譯者：李佩珊/核稿：施施）1120209

#澳洲
#中國
#監控攝影機
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