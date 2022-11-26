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國安疑慮 美國禁止進口銷售華為中興等中企通訊設備

2022/11/26 09:28（11/26 10:02 更新）
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美國聯邦傳播委員會25日宣布禁止進口或銷售中國華為和中興通訊的產品。圖為華為門市。（中新社）　
美國聯邦傳播委員會25日宣布禁止進口或銷售中國華為和中興通訊的產品。圖為華為門市。（中新社）　
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天宣布禁止進口或銷售被認定具有「不可接受的國家安全風險」的通訊設備，包括中國華為技術有限公司和中興通訊的產品。

法新社報導，華為和中興原本就列在聯邦傳播委員會的威脅清單上，今天宣布的新規定進一步禁止這兩家公司未來的設備獲得許可。

新規定也影響到杭州海康威視數位技術股份有限公司（Hikvision）和浙江大華技術股份有限公司（Dahua Technology）等監控設備供應商。

聯邦傳播委員會主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中說：「聯邦傳播委員會致力於保護國家安全，確保靠不住的通訊設備無法在我國境內取得使用許可。」

她還說，委員會正展開防範安全威脅的工作，今天宣布的新規定是其中一環。

聯邦傳播委員會今天表示，正針對與現有許可相關的未來行動徵求意見。

美方採取一連串行動來限制中國電信公司進入美國網絡，這項規定是最新一項措施。美中兩個全球最大經濟體在這方面對峙已有很長一段時間。

美國官員近年對中國電信公司和技術提高警惕。

華府先前禁止華為供貨給美國政府，並強烈建議私營單位也不要採用華為設備，擔心這些設備可能被中國情報機關滲透。

2019年，美國將華為列入貿易黑名單，禁止國內供應商與華為交易，促使谷歌（Google）中止對華為的Android行動裝置作業系統授權。

美方還以國家安全風險為由，限制中國3大國有行動電信業者的營運。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111126

#華為
#聯邦傳播委員會
#美國
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