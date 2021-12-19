中國藉華為侵澳洲電信系統 美憂國安風險早有憑據

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國連年警告中國電信巨頭華為的產品構成國安風險，彭博調查證實美方說法早有憑據─近10年前，中國情報機關就利用華為的軟體更新來入侵澳洲電信系統。相關消息至今才曝光。

彭博報導，澳洲情報官員2012年曾知會美國情報圈，他們發現澳洲電信系統遭人以高超手段入侵，並稱問題始自華為一項藏有惡意程式碼的軟體更新。

超過20名前國安官員證實有這次入侵，且兩國之後曾共享情報。這些人在2012至2019年間都聽過澳洲與美國機關針對此事的簡報。

官員們說，澳洲與美國早就懷疑中國利用華為設備從事間諜活動，這起事件證實他們的疑慮，即使從未對外公開，它一直是兩國劍指華為的核心案例。

根據其中7名同意詳談的前官員，澳洲一家大型電信公司安裝了華為的產品，而華為某次更新看似合理，卻暗藏功能類似數位竊聽器的惡意程式碼，被感染的設備會把所有通過自己的通訊資料記錄下來傳到中國。

此外，那次更新嵌入智慧自毀機制，程式碼幾天後便自我刪除。

澳洲情報單位最終確認是中國間諜機關在背後搞鬼，他們滲透了協助維護設備、推動電信系統更新的華為公司技術人員。6名前官員指出，美國情報單位接獲澳洲線報後，同年確認中國也運用美國境內華為設備發動類似攻擊。

目前美國、澳洲、瑞典、英國都已禁止華為參與建設自家5G網路；還有大約60個國家簽署美國國務院一項計畫，承諾國內電信系統將避用中國設備。這類作為除拖慢華為成長速度，也使得與中國的關係更加緊繃。

共和黨籍密西根州前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）2011至2015年擔任眾院情報委員會主席。他雖拒絕討論澳洲被駭事件，但證實各國推動對華為的禁令，有部分是基於各國領袖私底下聽到證據，說明中國曾透過更新修補程式來對華為產品動手腳。

許多熟知澳洲相關情報的人士告訴彭博，他們受制於保密協議，無法讓討論內容公開。但美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）表示自己不受限制，坦承自己在2012年初離開政府後獲悉此事，並強調這項資訊是在非機密論壇上分享的。

澳洲通訊局（Australian Signals Directorate）拒絕回答有關這起事件的確切問題；美國聯邦調查局（FBI）、國家安全局（National Security Agency）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）、國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）都拒絕評論。

彭博查無證據顯示華為高層曾涉入或知曉這次攻擊，華為也拒絕回應特定問題。華為全球網路安全長沙福克（John Suffolk）表示，難以就臆測內容或不具名「高階消息人士」說法予以評論，且目前並無有人蓄意違法的具體證據。

華為是在2004年進入澳洲市場，並與澳洲3大無線網路業者中的兩家建立關係。

根據美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）20多年的成員魏塞（Michael Wessel），澳洲與美國官員打從2010年左右起，就對兩種趨勢愈來愈憂心：一是來自中國的駭客攻擊數量增加，二是華為在兩國電信系統中發揮的角色擴大。

魏塞表示，兩國於是開始調查是否有任何駭客攻擊牽涉華為設備。

依據國安局承包商前雇員史諾登（Edward Snowden）外洩的文件和2014年的新聞報導，美國國安局在那之前早已滲入中國的華為企業網路，尋找華為與解放軍有無任何關聯的證據；美方發動「狙擊巨人」（Shotgiant）計畫，監控華為創辦人任正非和華為員工的電子郵件帳號。

澳洲也出於憂心電信系統被入侵，開始對華為與中國採取強硬路線。2012年初，澳洲傳出阻止華為參與建設全國寬頻網路的大型計畫，這項令人吃驚的決定曾經引發外交風波，時任澳洲總理吉拉德（Julia Gillard）表示，該決定涉及她無法討論的「國安事務」。

大約就是在那個時候，澳洲發現電信系統遭入侵。

近年來已有多份報導稱華為或其員工涉及間諜和監視行徑。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）2019年報導，華為技術人員在至少兩起案例中，協助非洲國家政府偵監政敵、攔截加密通訊、使用手機數據來追查他們的行蹤。

去年澳洲「金融評論報」（The Australian Financial）另揭發，華為替巴布亞紐幾內亞政府建了一個設施來儲存所有數據庫，但該設施存在顯而易見的安全漏洞，敏感檔案有失竊風險。

「華盛頓郵報」（Washington Post）14日公布的華為文件也顯示，在追蹤中國民眾方面，華為發揮的角色遠比其所承認的更為廣泛。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101219