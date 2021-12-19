中寮鐵路盛大開通 寮國積欠中國昂貴債務恐陷危機

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造價60億美元的中寮鐵路12月盛通，分析家對此警告，寮國政府將應付龐大債務危機。（中新社）

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（中央社曼谷19日綜合外電報導）寮國本月盛大開通造價60億美元的中寮鐵路，但分析家警告，這樣的歡慶不會維持太久，因為寮國政府將有龐大的債務危機得要應付。

這條鐵路將連接寮國首都永珍和中國南部昆明。寮國還有更遠大的計畫，就是行經泰國和馬來西亞，通往新加坡的高速鐵路網絡。

寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）在開通儀式上盛讚這個赤貧國家迎來「現代基礎建設發展的新時代」，還說「寮國人民的夢想成真」。

寮國政府希望這條鐵路能在2027年前獲利，分析家卻擔心寮國將無法清償中國對這條鐵路與其他計畫提供的貸款。

亞洲開發銀行研究所（Asian Development Bank Institute, ADBI）的雷恩（Jonathan Andrew Lane）表示，寮國國內市場小，興建一條將這個700萬人口的國家連結到昆明的「昂貴鐵路，商業邏輯有限」。

他的分析發現，這對寮國的潛在利益，似乎不會大於風險。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1101219