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中國駐葡萄牙使館架設監控攝影機 面臨當局調查

2023/1/19 23:51
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（中央社里斯本19日綜合外電報導）當地居民提出隱私權遭侵犯疑慮後，葡萄牙當局正評估中國駐里斯本（Lisbon）大使館周邊近日安裝的監控攝影機是否合法。

目前，中國駐里斯本大使館周邊裝設了3台360度全景監控攝影機。一位不願透露姓名的居民告訴路透社，這些攝影機是大約2個月之前安裝的。

這些攝影機固定在金屬桿上，從大使館建築向外延伸，1台對著公用道路，另2台鏡頭朝上，當地居民擔心它們可能拍到周邊的公寓。

住在大使館對面的一位居民形容，中國大使館的監控攝影機「公然侵犯隱私」。

葡萄牙法律規定，監控攝影機不能對著建物或公用道路拍攝，而且「僅限拍攝有絕對必要的建物入口處相關畫面。」

大使館與中國外交部皆未回覆路透社的置評請求。

一名熟悉內情的消息人士稱，此案已送交國家資料保護委員會（CNPD）調查。CNPD也已經聯繫北京駐葡國大使館，以釐清狀況。

據報導，中國駐里斯本大使館使用的攝影機品牌是「海康威視」，這是一家部分國營的中國企業。

去年11月，英國當局以安全風險為由，要求政府部門停止在敏感建物上裝設海康威視或其他中國相關品牌的監控攝影機。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120119

#中國
#大使館
#路透社
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