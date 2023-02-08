澳洲戰爭紀念館顧及國安 允移除中國製監視攝影機

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲媒體今天報導，澳洲的國家戰爭紀念館將移除安裝在園區內的一些中國製監視攝影機，原因是官員擔憂，這些攝影機可能被用來刺探情報。

根據「坎培拉時報」（The Canberra Times）報導，位在澳洲首都坎培拉的澳洲戰爭紀念館（Australian War Memorial）有11台監視攝影機是由中國公司海康威視製造，這批攝影機將在今年年中之前移除。

海康威視由中國國家投資方持有部分股權。澳洲戰爭紀念館內另有189台監視攝影機，是由其他製造商所供應。

路透社報導，澳洲戰爭紀念館今天透過聲明表示，對於安全事務不予置評。海康威視則未立即回應置評要求。

英國政府先前即因擔憂中國製造的電子設備可能被用於蒐集情報，而禁止具敏感性的建築物裝設受制於中國國家安全法的企業製造的監視攝影機。

澳洲在野黨參議員派特森（James Paterson）今天表示，他正要求所有澳洲政府部會與機關進行全面清查，以了解它們是否暴露在中國製造的監視裝置之下。他去年在一場公聽會上首度提出有關中國製監視設備的問題。

派特森今天告訴澳洲廣播公司電視台（ABC TV）：「澳洲戰爭紀念館值得表揚，因為他們承認有這類裝置，也表明這些裝置應該要移除。」

「他們在給我的回覆中表示，他們在坎培拉這處館址內有的（相關）裝置將會移除，這是適當認清這些裝置構成國安風險。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120208