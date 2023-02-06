中澳貿易部長3年來首度會談 中國稱經貿漸回正軌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國商務部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天透過視訊，舉行兩國3年來首場貿易部長會議，外界解讀中澳關係和緩。中國商務部稱會談是兩國經貿關係重回正軌的重要一步。

據中國商務部官網發布，這次會談雙方就落實兩國領導人印尼峇里島會晤重要共識，妥善處理彼此重點經貿關切，規劃發展中澳經貿下階段關係等進行了專業、務實、坦誠的交流。

中方強調，這次的會談是應澳方之約舉行。

據發布，王文濤表示，中澳互為重要經貿合作夥伴，雙方經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關係正面臨重要「空窗期」，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多積極因素，「此次會談是我們共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步」。

王文濤稱，中方願與澳方重啟經貿交流機制，拓展在氣候變遷、新能源等新興領域的合作空間，推動兩國經貿關係高品質發展，並且邀請法瑞爾在適當的時間訪問中國。

然而王文濤也提到，中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營的安全審查，「希望澳方妥善處理相關個案，為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境」。

據路透社報導，法瑞爾在視訊會議後表示，這場會議代表澳中關係邁向穩定重要的另一步。「我們的討論涵蓋一系列貿易和投資問題，包括必須恢復澳洲出口商貿易暢通無阻，以便中國消費者繼續從高品質澳洲產品受益」。

澳中先前因南海爭議和國安問題等陷入摩擦，在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品，包含煤礦、龍蝦及其他一些大宗商品實施制裁，關係迅速惡化。

本月稍早，數家中國公用事業公司已獲准開始進口澳洲煤炭。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1120206