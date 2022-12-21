中澳發表聲明 將重啟經貿國防對話

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（中央社台北21日電）中國與澳洲今天發表聲明，雙方同意啟動6大領域的對話溝通，其中包括較敏感的經貿、防務、地區和國際問題。澳洲外長黃英賢表示，她有提到期盼讓被捕澳籍華人成蕾與楊恆均早日回家。

黃英賢（Penny Wong）訪問中國，21日在北京與中國外長王毅舉行第6輪中澳外交與戰略對話。中國外交部網站晚間發布「中澳外交與戰略對話成果聯合聲明」。

根據聲明，雙方重申一個穩定和建設性的中澳關係對兩國、對地區、對世界的重要性。雙方同意，中澳關係應符合兩國全面戰略夥伴關係定位，在此基礎上相互尊重、平等互利、管控分歧。

根據聲明，中澳雙方同意保持高層交往，啟動或重啟以下領域對話溝通：雙邊關係、經貿問題、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題。雙方還同意支持兩國人文交流，包括1.5軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，黃英賢會晤時對王毅說，要是兩國能「明智地管控分歧」，便可在各自維護其國家利益之餘發展雙邊關係。王毅回應稱，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。

黃英賢會後向國際記者表示，她與王毅討論了被中國拘捕的澳籍華人成蕾與楊恆均處境，提出希望能讓兩人早日與家人團聚。

黃英賢說，澳中全面戰略夥伴關係是雙方對話與參與的基礎，澳中關係穩定符合澳中雙方利益。

她並表示，「我們對各自的政治體制該如何運轉有不同看法，我們彼此的利益也不一致，但我們得尋求管控這些分歧。」

黃英賢還說，她向王毅表明澳洲人相信人權為普世價值，這「適用於我們對新疆、西藏和香港的看法」。

根據中國外交部網站發布，王毅與黃英賢對話時稱，雙方要保持政策的穩定性，不再走回頭路，「不干涉彼此內部事務」，正確看待兩國差異和分歧。

王毅還說，中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓共識和合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益，促進各自發展繁榮，為兩國人民帶來更多持久福祉。

據中方發布，黃英賢表示，澳中經貿聯繫緊密、人文交流活躍、人民友誼悠久，穩定、建設性的澳中關係符合兩國和本地區利益。澳洲政府堅持「一個中國」政策，不放大並管理好兩國分歧，在澳中全面戰略夥伴關係架構下恢復和發展各領域溝通交流。

據發布，雙方還就烏克蘭危機、亞太安全、中美關係等交換了意見，但中方對外發布的內容並未提到細節。

澳洲近年與其最大貿易夥伴中國的關係惡化。在澳洲呼籲對COVID-19疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁。黃英賢此行不僅是澳洲外長自2019年以來首訪中國，也是2018年至今兩國外長首度正式會談。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111221