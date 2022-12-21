中澳外長會 王毅：應推動雙邊關係進一步改善

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（中央社台北21日電）中國外交部長王毅今天與澳洲外長黃英賢在北京舉行第6輪中澳外交與戰略對話。王毅說，中方讚賞澳洲新政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應推動雙邊關係進一步改善。

據中國外交部網站發布，王毅說，黃英賢（Penny Wong）此次到訪恰逢中澳簽署建交公報50週年，具有重要標誌性意義。

他表示，中澳關係曾長期走在中國和已開發國家關係前列。過去幾年，兩國關係遇到困難和挫折，這是中方不願看到的，「其中的教訓要充分汲取」。

王毅說，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，「應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴」。保持中澳「全面戰略夥伴關係」健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。

王毅還說，中方讚賞澳洲新政府「多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願」，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，以紀念建交50週年為契機，「回歸初心、校準航向、重整行裝再出發，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展」。

據新華社，中國國家主席習近平今天和澳洲總督赫爾利（David Hurley）和總理艾班尼斯（Anthony Albanese）互致賀電，慶祝兩國建交50週年。國務院總理李克強也和艾班尼斯互致賀電。

習近平說：「我高度重視中澳關係發展，願和澳方一道努力，以建交50週年為契機，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展，不斷造福兩國和兩國人民。」

報導稱，艾班尼斯表示，穩定的澳中關係符合兩國利益。他期待繼續和中方一道在互尊互利基礎上，推動澳中全面戰略夥伴關係進一步發展。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111221