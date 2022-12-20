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澳洲外長近4年首訪中國 澳總理表明不向北京低頭

2022/12/20 10:06（12/20 10:55 更新）
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澳洲外交部長黃英賢將訪問中國，這是近4年來澳洲外長首度訪中，外界認為澳中關係破冰，不過澳洲總理艾班尼斯（圖）表明不會向中國低頭。（圖取自facebook.com/AlboMP）
澳洲外交部長黃英賢將訪問中國，這是近4年來澳洲外長首度訪中，外界認為澳中關係破冰，不過澳洲總理艾班尼斯（圖）表明不會向中國低頭。（圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社台北20日電）澳洲外交部長黃英賢將訪問中國，這是近4年來澳洲外長首度訪中，外界認為澳中關係破冰，但澳洲總理艾班尼斯強調會始終以國家利益行事，也表明不會向中國低頭。

中國外交部19日表示，應中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅邀請，黃英賢（Penny Wong）將於12月20日至21日對中國進行訪問。路透社指出，這是澳洲政府部長2019年以來首度訪問北京，顯示澳洲與中國外交關係改善。

「澳洲人報」（The Australian） 今天報導，12月21日是澳中建交50周年紀念日，屆時黃英賢將在北京會見王毅；北京同意將這次會議視為 「第六次澳中外交和戰略對話」，由於兩國關係自2018年以來一直處於休眠狀態，這次外長會面可能是明年艾班尼斯（Anthony Albanese）赴中訪問的前奏。

報導指出，在黃英賢準備出發進行近4年來澳洲外長對中國首次正式訪問之際，艾班尼斯表示不會向北京低頭，並將繼續呼籲中國領導人尊重全球規則，強調澳洲尋求與中國建立平等夥伴的穩定關係，「我們始終以國家利益行事，並繼續支持基於規則的秩序和區域穩定」。

澳洲外交部長黃英賢本週將赴中國訪問。（圖取自facebook.com/senatorpennywong）
澳洲外交部長黃英賢本週將赴中國訪問。（圖取自facebook.com/senatorpennywong）

黃英賢此次訪中，外界關注的議題包括貿易與人權；澳洲出口商關注中國何時取消貿易制裁。另曾任中國官媒主播的澳洲籍華裔記者成蕾與澳洲籍華裔作家、民主運動人士楊恆均遭控間諜罪，他們的親友們則期盼早日從中國牢獄釋放。

澳洲鐵礦出口商佛瑞斯特（Andrew Forrest）說，這次訪問是恢復雙邊關係一個重要步驟，澳中之間強大而穩定的關係對所有人都有利。

而成蕾男友、前中國澳洲商會首席執行長柯伊爾（Nick Coyle） 說，這已經是孩子們第3個沒有見到媽媽的耶誕節了，當然會敦促中國找到一個有同情心的、快速的解決方案。

不過，澳洲的維吾爾族社區擔心這次正式訪問將破壞澳洲為新疆地區被羈留的少數民族穆斯林所做的倡議工作。

澳洲維吾爾唐日塔格婦女協會（Australian Uyghur Tangritagh Women's Association）會長查尼雪夫（Ramila Chanisheff） 說，「如果她去那裡握手，又像往常一樣開放生意，那真的非常非常令人失望」。

近年來，澳洲與其主要貿易夥伴中國的外交關係惡化。在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111220

#澳洲
#黃英賢
#中國
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