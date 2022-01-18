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關押中國3年 澳籍作家楊恆均健康持續惡化

2022/1/18 17:04（1/18 17:20 更新）
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澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押3年。（圖取自twitter.com/yanghengjun）
澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押3年。（圖取自twitter.com/yanghengjun）
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（中央社台北18日電）澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押3年，根據其友人轉述，楊恆鈞在獄中的健康情形不斷地惡化，澳洲政府和人權組織對此感到憂慮；北京法院對於該案尚未作出判決。

楊恆均被控間諜罪，在2019年1月於廣州機場被中國拘押。北京市第二中級人民法院2021年5月27日開庭審理楊恆均被控的間諜案，目前尚未作出判決。根據楊恆均友人轉述其獄中口信，楊恆鈞在獄中健康狀況很差，他的家人與朋友擔憂他恐將因未能獲得適當醫療照護而死在獄中。

路透社18日報導，楊恆均在監獄口述訊息中提到，希望中國政府公開公布他的案件細節，他有一個目標是倡導法治，「我不相信我最終會成為強權統治的受害者」。楊恆均的友人說，楊恆鈞有不斷惡化的健康問題，包括痛風、頭暈、有時無法行走，高血壓和血液檢查顯示他有腎衰竭的風險。

雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義表示，楊恆均曾向他強調，並沒有犯下任何罪刑，更不用說從事間諜活動。楊恆均的支持者說，在判決出來前，看來沒有任何楊恆鈞可以被釋放接受醫療照護的希望。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，楊恆均被中國拘押3年來，一直無法與家人接觸，只能有限度地接觸律師。澳洲政府沒有得到任何該案調查細節，這構成了對於澳洲公民任意居留。楊恆均的健康情形備受關注，澳洲政府呼籲中國履行提供治療的義務。

人權觀察（Human Rights Watch）澳洲分部主任皮爾遜（Elaine Pearson）指出，中國拘留所的環境條件很差，「我們非常擔心楊恆均被拘留加劇了他的健康問題，而且監獄裡的治療不足」。

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楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，1999年移民澳洲。楊恆均之後以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章。他於2019年遭中國當局指控觸犯「間諜罪」，並羈押至今。

楊恆均在2019年1月遭到中國拘押後，中國和澳洲間外交關係惡化。北京對從澳洲進口的部分產品實施貿易制裁，對於澳洲呼籲國際間針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源展開調查做出憤怒反應。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110118

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