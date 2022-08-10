中國大使：中澳關係須先修復 再解決貿易問題

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）中國駐澳洲大使肖千表示，必須付出更多行動重新調整中澳關係，兩國尚未來到解決政治與貿易爭議的階段。

路透社報導，中國大使肖千今天在坎培拉對澳洲「全國記者俱樂部」（National Press Club）致詞時說，中、澳這兩個貿易夥伴的領袖近幾年沒有見面，北京認為面對面會晤將導致緊張關係惡化。

他指出：「這是因為我們不認為見面有助於改善關係，我們擔憂會面可能會讓事情變得更糟。」

中國是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲鐵礦砂的最大進口國。

北京對多種澳洲產品祭出貿易制裁，包括煤炭、海鮮與葡萄酒，以回應澳洲呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源與禁止華為參與建設5G網絡的政策與決定。

澳洲選出勞工黨政府執政後，澳洲與中國的外交部長上月在峇里島舉行的20國集團（G20）會議場邊會晤，這是雙方外長3年來首度會面。

肖千今天說，儘管部長間有些聯繫，「我們尚未來到討論如何解決那些特定議題、政治議題與貿易議題的階段」。

他說，這只是「好的開始，還須付出更多行動，才能真正重新調整這個關係」。

澳洲、日本與美國5日發布聯合聲明，對中國在台灣海峽舉行軍事演習表達關切，中國駐澳洲大使館6日對此提出批評。

澳洲已呼籲降低台灣海峽的緊張情勢。

肖千說，澳洲應該謹慎應對這個議題，不要誤解「一個中國」政策。

他說：「關於台灣的問題，沒有妥協空間。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110810