澳媒：北京禁澳洲龍蝦 金馬被當跳板走私銷中

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）中國過去幾年因關係不睦禁止澳洲龍蝦進口，但媒體發現過去兩年有價值破億澳幣的澳洲龍蝦利用台灣的金、馬地區走私進入中國，趕在農曆新年前賣到脫銷，讓商人大發利市。

澳洲人報（The Australian）報導，這場非法交易的核心就在於金門、馬祖與中國之間的新走私路徑。這條水道狹窄，距離中國福建省的最短距離僅有10公里。

一名澳洲龍蝦商說：「當下，台灣就是（澳洲龍蝦進入）中國的門戶」。

在金門機場時常可以看到一些年輕人群體，正在等待來自台北的班機，這些人許多與當地幫派有牽連，他們等的是機上滿載的高價值貨物－被稱為「澳龍」的澳洲龍蝦。馬祖的空運渠道也被裝著澳龍的保麗龍箱塞滿。

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）當初呼籲追溯COVID-19源頭，讓中澳關係陷入僵局。中國在2020年底開始禁止澳洲龍蝦進口，反使香港和台灣的犯罪集團成為最大贏家。

澳洲龍蝦商的利潤被罪犯、投機分子與收賄官員層層剝皮，和中國海關一起成為最大輸家。在進口禁令實施前的2019年，澳洲龍蝦在中國的銷售額超過7.5億澳幣（約新台幣158.6億元）。

澳洲、中國和台灣都有風聲，北京當局可能很快取澳龍禁令。對支持中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府而言，取消禁令是成本最低的投桃報李方式，也有助箝制益發猖獗的在地貪腐。

一名消息靈通的澳洲龍蝦商稱「我們被告知大門很快就要開了」，還說消息來自中國，對方和政府有關係。

與此同時，澳洲龍蝦依舊在不斷尋找進口中國的渠道；現階段，澳龍售價已達到破紀錄天價。

在中國南部的廣東省，一名海鮮商人向他的顧客保證，攤子上鮮紅的龍蝦「來自澳洲，而非墨西哥」，還提供48小時送貨到府服務。

在北方的北京，澳洲人報這週走訪發現，龍蝦的市售價格來到每公斤1260人民幣（約270澳幣，新台幣5685元）。這是目前澳洲龍蝦每公斤出口價70至90澳幣的3倍多，暴利提供許多鋌而走險的走私販更多誘因。

眾所周知台灣梅花鹿對龍蝦沒興趣，即使是來自澳洲的優質龍蝦。因此，當船往無人居住、僅有數百頭梅花鹿棲息的馬祖大坵島運送33趟龍蝦，便格外可疑。在去年9月到11月間，有兩艘船一共往島上送去60噸活龍蝦。

民進黨連江縣黨部主委李問告訴澳洲人報：「若是梅花鹿吃掉6萬公斤澳洲龍蝦，就太不尋常了」。他協助追蹤線索，鉅細靡遺揭露澳洲龍蝦如何進入中國。

走私的船隻從馬祖兩個小機場附近的港口駛往被稱為「賞鹿天堂」的大坵島，在光天化日下滿載漁獲，但船隻未停靠書面登記目的地的大坵，而是朝北前往更靠近中國的海域，和中國的走私販子接頭。

李問表示「這只有在政界有辦法的人」才能辦到這種船與船接駁的運送方式。

龍蝦走私很快在人口約1萬的馬祖成為話題。馬祖從來不曾販售澳洲龍蝦，但現在前往馬祖北竿白沙港和南竿福澳港兩大當地港口，高價的澳龍隨處可見。

甚至有更多龍蝦被送往人口約12萬的金門，因為金門人口較多，進口大量龍蝦相比於馬祖較不可疑。

2021年，香港是澳洲龍蝦走私中國的主要中繼站，進口的活龍蝦數量是禁令實施前的14倍，超過1300多噸。

但隨香港媒體揭露、官員開始打擊走私龍蝦後，香港的走私龍蝦在2021年底絕跡，走私則轉往台灣。

相比中國宣布禁令前，台灣進口的澳洲活龍蝦數量成長100倍；2022年，台灣進口超過1400噸龍蝦，而2019年僅有14噸。

只是有跡象顯示這道台灣海峽「繁榮」的澳洲龍蝦走私產業可能好景不再。

中國本月重開與香港的陸地邊界，使得疫情期間被斷的香港物流路線重新開放。龍蝦可以再次藏在載貨卡車中，或由人力走私進入廣東。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120113