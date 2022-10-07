更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中國茶洗產地走私入境查扣107噸 涉案2嫌交保

2022/10/7 14:18（10/7 14:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄岡山謝姓茶行業者涉與中國股東共謀，將在中國種植茶葉運到越南「洗產地」，再以越南茶名義進口混充成台灣茶出售，橋頭地檢署近日前往搜索，扣押疑違法輸入中國茶葉共5995箱，重達約107公噸。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月7日
高雄岡山謝姓茶行業者涉與中國股東共謀，將在中國種植茶葉運到越南「洗產地」，再以越南茶名義進口混充成台灣茶出售，橋頭地檢署近日前往搜索，扣押疑違法輸入中國茶葉共5995箱，重達約107公噸。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄岡山謝姓茶行業者涉與中國股東共謀，將在中國種植茶葉運到越南「洗產地」，再以越南茶名義進口混充成台灣茶出售，橋檢搜索查扣107噸，謝姓兄弟交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，在南投縣名間鄉開設茶葉工廠的謝姓兄弟，高雄岡山也有茶行，兩人與中國黃姓共犯合夥投資中國華慶公司，雙方為規避走私中國茶葉刑責，自民國105年12月起先由華慶公司負責生產種植收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉，再將茶葉原料運至越南加工，藉此修改茶葉原產地「洗產地」。

檢調調查，當茶葉產地修改後，再由謝姓兄弟以進口名義向華慶公司購買茶葉，申請報關進入台灣，再於南投工廠分裝，最後以謝家經營的茶行名義，偽裝成台灣茶販售。農委會農糧署曾前往抽驗，鑑別為「境外茶」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎獲報後，指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站及南投縣調查站等單位組成專案小組，近日前往高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索，帶回謝姓兄弟，扣押疑違法輸入中國茶葉共5995箱，重達約107公噸。

橋頭地檢署訊問後，依涉犯刑法妨害農工商罪、詐欺及懲治走私條例私運管制物品進口等罪偵辦，謝姓弟弟最後以新台幣30萬元交保、哥哥60萬元交保。（編輯：唐聲揚）1111007

延伸閱讀
越南茶假冒台灣茶參賽獲評比轉售 女茶農遭起訴境外茶混充高價國產 調查局8個月查獲1.9萬公斤好市多高山茶遭混大量境外茶 茶農認罪獲緩起訴張家齊製茶蟬聯英國大賞3星 作品命名向女王致敬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族