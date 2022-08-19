境外茶混充高價國產 調查局8個月查獲1.9萬公斤

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法務部調查局為捍衛茶農、茶商及消費者權益，自民國110年12月迄今，偵辦多起境外茶混充國產高山茶產地的虛偽標示不實案件，總計查獲不法境外茶1萬9836公斤，相關案件持續擴大清查中。圖為專案人員在搜索現場查扣尚未出貨的非法境外茶。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年8月19日

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（中央社記者蕭博文台北19日電）調查局今天表示，自去年12月積極偵辦境外茶混充高價國產高山茶案件迄今，共查獲不法境外茶1萬9836公斤，及時攔阻不肖業者紊亂市場，相關案件持續擴大清查中。

法務部調查局新聞稿指出，台灣茶品享譽全球，近來頻傳不肖茶商以低價進口越南茶混充為高價台灣茶，打擊民眾對國產茶消費信心，重挫台灣茶農與茶商信譽，嚴重損害國產茶的優良品質形象。

調查局為捍衛茶農、茶商及消費者權益，自民國110年12月迄今，偵辦多起境外茶混充福壽山、梨山、阿里山、杉林溪等國產高山茶產地虛偽標示不實案件，總計查獲不法境外茶1萬9836公斤。

新聞稿表示，不肖業者多鎖定阿里山高山茶、杉林溪高山茶、福壽梨山高山茶、梨山烏龍茶、鹿谷烏龍茶、奇萊山高冷茶、台東紅烏龍茶等熱門國產茶品項為標的。

調查局指出，不肖業者先以每台斤新台幣100元至300元不等價格，大量自越南低價進口越南茶葉，再自行撿枝、烘焙加工偽裝為國產茶。

或是重新烘焙混入特定比例國產茶製成拼裝茶，並裝入自行設計或市售公版的外包裝，並虛偽標示產地為「台灣」或標記「台灣」圖像，惡意使消費者陷於錯誤。

調查局表示，甚至有不肖業者為取信消費者，刻意抬高價格，以每台斤1500元至3600元不等價格，自行在網路賣場或實體門市對外高價販售，或賣給不知情下游茶商、餐廳及茶飲業者。

台灣高等檢察署也發布新聞稿指出，目前檢察機關針對此類案件仍持續偵辦，至111年8月17日為止，已受理37案，傳喚63人次，其中聲押獲准1人、交保13人、拘提322人、並執行搜索42處。

高等檢察署表示，未來會持續透過「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」，統合各地方檢察署積極偵辦。（編輯：戴光育）1110819