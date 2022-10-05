好市多高山茶遭混大量境外茶 茶農認罪獲緩起訴

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）北市衛生局在好市多抽驗台灣高山茶，發現摻入大量越南茶，經溯源發現是南投許姓茶農將越南茶、台灣茶以10比1比例混充，雄檢考量許男認罪，處分緩起訴需向公庫支付70萬。

許男偵訊時坦承是因當時台灣茶葉來源短缺才鋌而走險，高雄地檢署檢察官審酌他並無前科，僅因一時利慾薰心才誤觸法網，且犯後態度良好，主動配合將越南茶葉銷毀等，偵結後處分緩起訴，但須向公庫繳納新台幣70萬元。

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高雄地檢署緩起訴書指出，知名賣場好市多一款標示產地為台灣的「杉林溪高山烏龍茶」，去年9月23日遭台北市政府衛生局派員抽驗出含有大量境外茶成分，經檢警向上溯源發現好市多是向一間高雄茶商購買，但茶商負責人則稱，是向許男經營的南投某茶廠購買茶葉後轉賣，也不知道當中含有大量越南茶。

許男到案後坦承是因茶葉缺貨，為補足跟廠商合約缺口，才在約150台斤的台灣茶裡，摻入1530台斤越南茶，並包裝成台灣茶對外販售，經估算至少詐得新台幣11萬多元。茶商獲悉遭騙後，為此向許男提告詐欺、違反食安法等罪。（編輯：黃世雅）1111005