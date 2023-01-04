立委稱馬祖走私60噸龍蝦給中國 海巡署：已報請地檢署偵辦

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民進黨立委洪申翰（左）、連江縣黨部主委李問（右）4日在立法院召開「馬祖出港60噸上億元龍蝦到大坵 難道要餵梅花鹿？！縣府核准航線，莫非包庇走私？海巡怠惰失職，海防形同虛設」記者會，呼籲執法單位積極查緝、檢調。中央社記者郭日曉攝 112年1月4日

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（中央社記者王揚宇、黃麗芸台北4日電）民進黨立委洪申翰、連江縣黨部主委李問今天質疑，去年9月至11月間，有船隻多次從馬祖出發，載運約60公噸澳洲活體龍蝦到高登島海域附近，走私給中國船隻，連江縣政府是否涉及包庇等情事，籲海巡署積極查緝，也呼籲檢調徹查。

對此，海巡署說，有關船隻出港疑涉不法，已於去年底報請連江地檢署指揮偵辦。

洪申翰與李問今天在立法院召開「馬祖出港60噸上億元龍蝦，送到大坵難道要餵梅花鹿？縣府核准航線，莫非包庇走私？海巡怠惰失職，海防形同虛設」記者會，呼籲執法單位積極查緝、檢調。

洪申翰表示，中國雖然禁止澳洲龍蝦輸入，但中國人對龍蝦還是有需求，因此走私份子一度用香港作為跳板，走私龍蝦進中國，但在香港查緝加嚴後，便移轉到馬祖。

李問指出，去年11月他曾公開呼籲連江縣政府，注意飛機貨運空運到馬祖的龍蝦，嚴重排擠到民生物資運送情形，而在經過洪申翰辦公室向財政部關務署、海巡署調閱相關資料，才發現9月至11月，馬祖根本沒有報關出口龍蝦的紀錄。

李問說，另外，根據馬祖地區載運龍蝦貨船的出港紀錄顯示，雖然申請航線都是至大坵，但比對航跡圖後發現，這些漁船是開往無住戶、僅有駐軍的高登島附近海域，在那邊把龍蝦交給中國漁船。

李問表示，根據調查，走私澳洲龍蝦給中國漁船的船次有33趟，每次載40箱到200箱的龍蝦、每箱毛重20公斤，總重量估計60公噸，這些龍蝦在中國的平均市價，可達新台幣2億元。

李問質疑，航線是由連江縣政府核准，莫非是縣府在包庇走私，而且其中一艘漁船的執照早已過期，為何縣府還核准其裝載大量龍蝦航向無人島。

洪申翰說，據瞭解，龍蝦走私的狀況不是只在馬祖發生，還有其他離島是「現在進行式」，當中是否有不法集團在操作，呼籲海巡署積極查緝，務必保全相關證據。

海巡署下午回應表示，關於馬祖地區載運龍蝦船舶出港時，海巡人員都秉持「依法行政」原則，依海岸巡防法等相關規定執行安檢工作，經檢查未攜帶管制物品後，才讓其出港；另船舶航行期間，都由雷達及線上巡防艇監控掌握，無受外界因素影響執法力度。

針對立委質疑有船隻出港後疑涉不法部分，海巡署說，已於去年12月9日報請連江地檢署指揮偵辦；另涉及跨部會查緝及管理事宜，也於去年12月26日行政院走私偷渡聯繫會報中，與相關主管機關充分討論，建立處置共識及跨部會聯合查緝窗口，並函請連江縣政府針對這類貨船運搬活動，訂定相關管理辦法，以供後續執法依據。（編輯：翟思嘉）1120104