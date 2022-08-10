中國船舶集結 金門海巡：運砂非抽砂且未越界

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金門海巡隊副隊長陳建文10日下午表示，近期在馬山附近海域的10多艘中國運砂船，是在漳州外海14.2浬中國合法砂場採砂後，從圍頭經金門東海岸到翔安機場外海卸砂，非抽砂。中央社記者黃慧敏攝 111年8月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）海巡署金門海巡隊今天表示，由於重懲重罰中國越界抽砂行為，自2019年8月即未再查獲中國船舶越界抽砂；近日在馬山附近海域集結的船舶是在禁限制水域外運卸砂，並非抽砂。

媒體報導「前線領土流失！金門外海聚百艘大陸抽砂船」，金門海巡隊副隊長陳建文下午在官澳海堤對媒體說明，在馬山附近海域的10多艘中國運砂船是在漳州外海14.2浬中國合法砂場採砂後，從圍頭、經金門東海岸到翔安機場外海卸砂。

陳建文表示，這些中國船隻是在馬山附近海域等待進入對岸翔安機場填造陸區卸砂的「運砂船」，並非「抽砂船」，而且都在金門禁、限制水域外。他說，金馬澎分署在金門海域設置雷達及紅外線等偵蒐裝備，全天候部署巡防艇及岸際巡邏人員，掌握周邊海域船舶動態，中國船舶只要越界，也就是超過距離金門海岸1.7浬處，海巡人員即會立刻實施驅離。

陳建文指出，由於台灣方面對中國抽砂採取重懲重罰措施，只要取締到案，就以刑法加重竊盜罪送辦，可判處有期徒刑6個月到1年，涉案船舶並以犯罪工具沒收拍賣；加上中國海洋局取締日益嚴格，自2019年8月即未查獲中國船舶越界抽砂。

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此外，陳建文指出，2015年到2019年取締到案7艘中國船舶，涉案人員罰金加上船舶拍賣，金額高達新台幣6200多萬元。他表示，由於視覺效果，中國船舶其實並不在金門禁限制水域內。

金馬澎分署表示，金門海巡隊今天監控金門北方馬山附近海域，都是航經禁、限制水域外，或錨泊等待進入對岸翔安機場填海造陸區卸砂的「運砂船」，並沒有抽砂作業情事；並指出，持續嚴密監偵海域目標，若遇越界違法作業船舶，將立即採取登檢扣留等執法手段，維護金門海域海洋資源永續發展。（編輯：陳仁華）1110810