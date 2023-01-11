馬祖傳龍蝦走私案 蘇貞昌促部會提高警覺

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（中央社記者賴于榛台北11日電）民進黨立委日前指出，去年9月至11月陸續有大批龍蝦運往馬祖，恐涉及不法走私。行政院長蘇貞昌今天要求，針對類此異常情形，部會均應提高警覺，防範於未然，杜絕不法走私。

蘇貞昌今天主持「111年第6次治安會報」。政院會後發布新聞稿指出，蘇貞昌會中責成交通部持續精進道路交通安全改善作為，降低交通事故死傷人數，同時指示海巡署完善照顧第一線辛苦執勤人員，定期汰換更新車輛及設備。

另外，民進黨立委洪申翰、連江縣黨部主委李問日前質疑，去年9月至11月間，有船隻多次從馬祖出發，載運約60公噸澳洲活體龍蝦到高登島海域附近，走私給中國船隻，並質疑連江縣政府是否涉及包庇。

蘇貞昌會中對此指出，此事恐涉及不法走私行為，雖然連江地檢署已分案偵辦中，但針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然，尤其年關將近，海巡署應與內政部及法務部共同合作，積極杜絕不法走私、偷渡行為。

另外，蘇貞昌今天也主持「行政院毒品防制會報第32次會議」。政院透過新聞稿說，蘇貞昌會前首先頒獎表揚第7波「安居緝毒專案」緝毒有功人員及全國打詐有功人員，

蘇貞昌說，第7波安居緝毒專案在各單位通力合作下，不只在毒品查緝方面大有斬獲，查獲史上最大宗的大麻貨櫃走私案，還破獲史上最大宗的栽種大麻案，更瓦解大型毒品交易平台，相當不簡單。

至於打詐部分，蘇貞昌說，在橋頭地檢署檢察官鄭子薇指揮偵辦下，也成功破獲台灣首宗「第三方支付業者涉嫌洗錢案」。

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蘇貞昌也提醒，因應時代進步，毒品防制宣導應與時俱進，請有關部會研析宣導對象的年齡層、習慣、喜好及接收訊息管道等，以清楚易懂、方便記憶、易於口語轉述等方式進行分眾宣導，以達反毒宣導成效。

他同時要求，各有關單位加強自身反毒知能訓練，及早察覺所屬單位人員或學生等異常行為，另外，各主管機關轄下的司、署、局長務必在其業務範圍內，加強「阻斷毒品源頭」及「降低用毒兒少」，確實拿出有效辦法。（編輯：林治平）1120111