墨西哥移民羈留中心大火38死 監視器畫面揭警衛未開門放人逃生[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華雷斯城29日綜合外電報導）墨西哥鄰近美國邊界的一座移民羈留中心昨天發生大火，造成近40人罹難，現場監視器畫面顯示，火災發生當下，警衛並未打開上鎖的門放人逃生，而是視若無睹離開現場。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，現場監視器影片顯示由墨西哥國家移民局（National Migration Institute）在華雷斯城（Ciudad Juarez）的移民中心起火的那一刻。

影片可見，火勢從角落引燃時，穿著制服的人員似乎默默離開現場，任憑一群男性被留在看似上鎖的牢房裡。這些男性在煙霧迅速瀰漫之際試圖打開裝有欄杆的鐵門，卻沒有成功。

現場監視器畫面約在影片33秒處。影片來源：FRANCE 24 English

這段影片迅速在社群媒體推特（Twitter）上流傳，墨西哥當地媒體也廣為報導，許多人對身穿制服的人員未能在生死關頭採取行動感到震驚。

他們指出，鐵欄門後的一名男子在火勢延燒時試圖開門未果，而其中一名穿著制服的男性卻視若無睹。

由於影片沒有聲音，無法確定失火當下現場對話內容，也不清楚身著制服的人員不在鏡頭前時在做什麼事。

濃煙隨後瀰漫整個房間，除了刺眼的火焰外，難以看清現場情形。

墨國官員將罹難人數從先前通報的40人下修至38人，另有28人受到重傷和吸入濃煙。路透社報導有39人喪命。

法新社報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天矢言追究此事到底。他告訴媒體：「我們不會隱瞞任何事，也不會有罪不罰。」

他表示，那些需要為「造成這場痛苦悲劇負責的人都會依法受到懲罰」。

羅培茲歐布拉多先前表示，據信這些移民不滿自己將被驅逐出境，才會縱火抗議。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120330